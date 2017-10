Sr. Director

Si por intervención electoral se entiende el uso de recursos de todos puestos al servicio de unos pocos, estoy de acuerdo en que debe condenarse.

Pero si, por intervención electoral se entiende, que los principales lideres del la nación, manifiesten sus opiniones no estoy de acuerdo. No veo buenas razones para privar al electorado de conocer lo que piensan sus líderes, en especial al máximo, la o el presidente de la república. Restarle al país conocer estas opiniones, solo puede verse como una pérdida de riqueza del debate.

Ya verá el electorado que valor le da a la opinión de estos líderes nacionales.

No he escuchado a nadie que condene a los presidentes, por ejemplo de los EEUU, por dar a conocer sus opiniones y puntos de vista, y no solo cuando van a la reelección.

Este comentario es de carácter permanente, sin embargo el tema aflora en períodos eleccionarios.