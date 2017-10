Fraude en Carabineros: Monto defraudado supera los 26 mil millones de pesos

El llamado caso Fraude en Carabineros arrojó este lunes nuevas cifras sobre el monto del desfalco al interior de la institución, superando los 26 mil millones de pesos de acuerdo a lo señalado por el fiscal Eugenio Campos, quien investiga el caso. Mientras, desde la comisión investigadora de la Cámara señalaron que es imperioso que se logre “verdad y justicia” en este caso.

Más de 26 mil millones de pesos es el nuevo cómputo que arroja el llamado Fraude en Carabineros, de acuerdo a lo planteado por el fiscal regional de Magallanes que lleva el caso, Eugenio Campos, aumentando en más de 300 millones de pesos la malversación respecto del último guarismo dado a conocer por el Ministerio Público.

Además, durante la jornada de este lunes el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago formalizó a 18 nuevos implicados en el también conocido como “Pacogate”, entre quienes se cuentan familiares y cercanos de los principales acusados como cerebros del fraude, por su responsabilidad al disponer sus cuentas bancarias para recibir dineros producto de la estafa.

El fiscal Eugenio Campos sostuvo que la labor investigativa que han llevado a cabo ha logrado sacar a la luz sólidos antecedentes respecto de la participación de los imputados en este fraude, lo que se ha visto reflejado en las medidas cautelares que el Séptimo Juzgado de Garantía les ha impuesto a cada uno de ellos.

“Los antecedentes han sido sumamente potentes y el tribunal también los entiende así, toda vez que ustedes se dieron cuenta que todos y cada uno de los imputados que pasan la audiencia de formalización se van todos con medidas cautelares, y para que se decrete una medida cautelar, sea cual fuere, prisión preventiva, firma, arraigo, arrestos domiciliarios o totales, es porque el tribunal pondera los antecedentes de la existencia del delito en su grado de participación”.

El diputado del PPD Felipe Letelier, que integra la comisión investigadora del Fraude en Carabineros, planteó que se hace imperioso que la justicia haga su trabajo en este caso y emita sentencias ejemplares en contra de los acusados, y de esa manera las personas puedan volver a confiar en una institución como Carabineros.

“Pero además no basta la verdad, también tiene que haber grados de justicia porque la gente lo que quiere es volver a creer en las instituciones y para que la gente vuelva a creer tiene que saberse la verdad y haber ciertos grados de justicia. Ojalá todo el rigor de la justicia, porque Carabineros es una institución bien importante para todos los chilenos y chilenas. A mí me importa mucho lo que pase en Carabineros de Chile porque es una institución de los chilenos y chilenas y, por lo tanto, no puede quedar instalado que el fraude más grande en Chile se dio en Carabineros”.

Justamente, este lunes sesionó la comisión investigadora del Fraude en Carabineros a la cual estuvo invitado el presidente de BancoEstado, Enrique Marshall, por las eventuales omisiones realizadas por la institución financiera en los movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de los involucrados en la estafa.

Marshall señaló que el organismo está en permanente colaboración con la justicia y que se están haciendo las mejoras y perfeccionamientos para evitar que en el futuro se produzcan este tipo de situaciones y que el banco esté en condiciones de emitir las alertas correspondientes frente a movimientos de dinero sospechosos en sus arcas.

“Nosotros estamos obligados a aprender de las experiencias y por supuesto que estamos mirando con más atención, las propias ramas están también más atentas de manera tal que, efectivamente, estamos haciendo ajustes. La legislación también se ha modificado, se ha perfeccionado y nuestros sistemas han tenido que ajustarse conforme a ello”.

El llamado Fraude en Carabineros además de los 26 mil 56 millones de pesos que lleva acumulados, también totaliza 115 personas imputadas por la justicia.