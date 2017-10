Perdón, Carolina

Estoy pensando que, si pudiera pedirle perdón a la candidata presidencial Carolina Goic por la forma grosera en que fue tratada anoche por el integrante del programa Tolerancia Cero, Fernando Villegas, lo haría inmediatamente. Sin embargo, primero debo generalizar.

De alguna manera, como periodista me siento muy identificado con los panelistas de los programas de la televisión chilena. En consecuencia, no me siento para nada satisfecho con las actuaciones de muchos de mis colegas que, desde ese puesto frente a las cámaras y a los televidentes actúan cada vez màs con soberbia indisimulada, arrebatos descomedidos y un aire de superioridad que a nada positivo, comunicacional y éticamente, conduce.

Como miembro del Tribunal de Etica del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile, no puedo sino reaccionar ante varias situaciones y me permitiré aquí señalar algunas:

La primera es que a los periodistas universitarios se nos enseñó que si hacemos una pregunta a nuestro eventual entrevistado, debemos incondicionalmente escuchar su respuesta. En programas vivos de televisión, donde los panelistas de hoy interrumpen a cada instante al entrevistado, también están faltando el respeto a los televidentes que entregan su tiempo como tales y esperan quedar bien informados y no solamente ser testigos anónimos de aquellas abruptas interrupciones antojadizas. Aún más, tal estilo de interrupción se está multiplicando en muchos programas de TV, con lo que queda claro que lo que va creciendo, ni más ni menos, es la mala educación. Ello, de la mano de mis colegas que ocupan las pantallas con incorregibles aires de triunfo y aparente poderío, asaz ordinario.

La segunda es la que atañe a lo sucedido anoche en Tolerancia Cero y que, si atendemos a las cifras del rating, fue observado por cientos de miles de televidentes. En efecto, la manera de comentar y conversar del integrante del programa Fernando Villegas en nada colabora como ejemplo a la armonía de las relaciones humanas, en general. Y con seguridad debe haber molestado enormemente a quienes, al interior de sus casas y en familia asisten cada domingo al programa. Tanto Villegas como el resto de los panelistas nunca recibirán – porque no tienen “feed back” – lo que deben haber sentido miles de personas frente al notorio desprecio y ausencia total de caballerosidad (como acostumbra en otras oportunidades) que demostró Villegas frente a su entrevistada Carolina Goic.

Sí, pido perdón a la candidata presidencial, porque soy periodista y me identifico con todos los entrevistadores de mi país, sean o no periodistas. Y en este caso, aunque Fernando Villegas no lo sea tampoco.

Y finalizo con una interrogante y al que le venga el sayo, que se lo ponga: ¿Hasta dónde podrá llegar el periodismo televisivo actual, con su arrogancia, su soberbia y su falta de ética y educación, pecados en los cuales Fernando Villegas lleva, enmaradañamente, la delantera?. .