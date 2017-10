CDE respalda labor fiscalizadora de Contraloría sobre Codelco

A través de un escrito de 61 páginas entregado al 25° Juzgado Civil de Santiago, el Consejo de Defensa del Estado se pronunció respecto del conflicto que enfrenta a la Contraloría con Codelco por las atribuciones fiscalizadoras del organismo sobre la cuprífera estatal, y que ha generado una serie de roces entre ambas instituciones.

Ahora fue el turno del CDE de emitir su postura al respecto siendo enfáticos en señalar que Codelco no puede pretender ser fiscalizada como sociedad anónima dado que “en el accionar de Codelco no están sólo en juego los intereses particulares de la compañía, sino que están involucrados los intereses y los recursos del país”.

Desde la comisión investigadora de Codelco, el diputado de la UDI señaló que si bien desde el directorio de Codelco se han hechos esfuerzos en pos de alcanzar mayores estándares de probidad, la actitud adoptada frente a los cuestionamientos de la Contraloría, a su juicio, ha sido negativa y deben modificarla a la brevedad.

“Primero, creo que este directorio ha hecho esfuerzos, yo no quiero desconocerlo, yo creo que han avanzado en materia de probidad, en materia de transparencia y Óscar Landerretche ha estado impulsando eso, a mí me parece bien, creo que han actuado de forma correcta. Hasta que se encontraron con la Contraloría que detecta una situación ilegal, totalmente irregular, lo manifiesta públicamente a través de la auditoría que nosotros solicitamos y ahí Codelco reacciona muy mal, se pretende instalar desde la posición de víctima como si fueran ellos los atacados, siendo que verdaderamente son los que están causando el problema. Creo que deben modificar esa conducta y que ahora se sume el Consejo de Defensa del Estado a esta petición de Contraloría de que modifiquen conductas me parece bien, y yo estoy tranquilo”.

El CDE, además, calificó el recurso presentado por Codelco en contra de Contraloría como “inadmisible -y a la vez bastante decepcionante”, al mismo tiempo que cuestiona los procedimientos de adjudicación de contratos al interior de la cuprífera, ya que se hace énfasis en la “licitación privada, trato directo o proveedor único y que una parte significativa de los montos transados en estas contrataciones se efectuó con empresas relacionadas”.

En este sentido, el presidente de la comisión investigadora, el diputado radical Marcos Espinosa, señaló que además de que los organismos correspondientes deben hacer la investigación sobre esto, se debe regular de manera inequívoca qué instituciones deben ser las fiscalizadoras de Codelco.

“Eso indudablemente que tiene que ser motivo de una fuerte investigación que es la que estamos haciendo hoy día en a comisión de la Cámara de Diputados, pero además de hacer la denuncia correspondiente, nosotros creemos que es necesario despejar quién es la entidad pública responsable de fiscalizar a Codelco y de aplicar también medidas sancionatorias porque ni en la propia Ley Orgánica de Codelco está claramente establecido, ni en la Ley de Gobierno Corporativo no se establece claramente en esa ley, quién es el órgano que va a fiscalizar las actuaciones de Codelco”.

Por su parte, el contralor Jorge Bermúdez, descartó tener una agenda propia en este caso y sostuvo que sólo está cumpliendo con su labor, al mismo tiempo que valoró que el CDE se plantee en el mismo estándar de probidad que la Contraloría está propugnando en esta controversia.

“Más allá de la discusión jurídica que existe en este punto, es que hay un estándar de probidad que es el que tienen los demandantes y hay un estándar distinto y muchísimo más alto que es el que está proponiendo tanto la Contraloría como su abogado que es el Consejo de Defensa del Estado, y obviamente si no estuvieran de acuerdo con la posición de la Contraloría General en este punto, no hubiesen asumido su defensa, por lo tanto a lo que usted llama espaldarazo, yo lo considero, simplemente, como una coincidencia desde el punto de vista de los que significa el principio de probidad en nuestro país”

Finalmente, el CDE incluso criticó que la cuprífera hiciera público un documento de carácter reservado como es el informe “900” de Contraloría, en la cual se realizaron las observaciones que hoy tienen enfrentadas a Codelco con la Contraloría.