ME-O: “El Estado chileno ha sido terrorista con los pueblos indígenas”

En conversación con el programa Saliendo a Flote de Radio Universidad de Chile, el candidato presidencial del Partido Progresista Marco Enríquez-Ominami se refirió a temas como salud, discapacidad, pueblos originarios y migración, entre otros.

Respecto de políticas públicas migratorias en un eventual gobierno suyo, ME-O planteó la necesidad de generar normativas que atiendan de manera planificada el aumento de personas extranjeras que vienen a residir a Chile, señalando que se debe asumir esta coyuntura como una oportunidad de enriquecer culturalmente nuestro país, pero sin descuidar los criterios de entrega de visas a quienes llegan por primera vez.

“Yo propongo una verdadera política de inmigración planificada, vivirlo como una oportunidad y efectivamente poner ciertos criterios de reembarque. Aunque entren de manera legal, si el tipo fue condenado por narco y ha matado a 50 personas, muchas gracias, que se vuelva a su patria, esto atendido a los tratados internacionales que obligan a Chile a una política de frontera en la cual tú no eres neutro, no haces lo que quieres”.

“Más derechos, menos caridad” es el planteamiento de ME-O en materia de discapacidad en Chile, en donde la solidaridad sea el pilar fundamental y, además, el mejoramiento en infraestructura para la rehabilitación, para lo cual se destinarán parte de los 2 mil millones de dólares que el abanderado del PRO sostiene que se utilizarán en ese ítem.

En este sentido, Enríquez-Ominami señaló que Chile, si bien se ha endeudado en los últimos años, aún tiene ahorros en el exterior por catorce mil millones de dólares, monto del cual sacará seis mil millones para mejorar áreas como salud y educación.

“Como candidato presidencial del PRO y los independientes, te confirmo que yo voy a hacer uso de esos ahorros. Voy a tomar seis mil de los catorce mil: dos mil en educación e infraestructura, que incluye rehabilitación y cuatro mil en salud. Vas a leer en los diarios y me van a decir ‘Marco, Chile está súper endeudado’. Es verdad, el primero en endeudar a Chile fue Piñera, que también dejó deuda (…) Si yo soy Presidente mañana, quiero decirles que también voy a estar obligado porque tengo empatía con el problema”.

El abanderado del PRO fue tajante al señalar que “la democracia chilena ha sido muy cruel con las personas con discapacidad”, ya que, a su juicio, se les ha puesto “tramos de edad”, dándoles a los niños, por ejemplo, la Teletón, pero sólo representan al 1 por ciento de la población.

Por lo mismo, desde su punto de vista, lo fundamental es la generación de una política de seguridad social, “un colchón en el cual todos podamos apoyarnos”, tanto en salud como en previsión, por ejemplo igualar el piso de las pensiones al sueldo mínimo.

“El nivel de crueldad de la focalización de las políticas públicas es lo que quiero remediar. Yo quiero derechos universales garantizados. De nuevo mi visión, mi propuesta, mi deseo: derechos universales garantizados, mi propuesta: seis mil millones de dólares para salud y educación. Mi deseo, es que nadie hoy viva con angustia, ahora eso es un deseo”.

Marco Enríquez-Ominami sostuvo que los pueblos originarios tienen la máxima importancia entre sus planteamientos programáticos, recordando que realizó un documental en el que realiza sus propuestas sobre el mundo indígena, al mismo tiempo que fue enfático en señalar que “el Estado chileno sí ha sido terrorista con los pueblos originarios”.

“Es un documental de 38 minutos en que digo: primero, cuando un pueblo, una nación tiene lengua propia, tradiciones, gobierno propio tiene derecho a la autonomía, no a la independencia yo estoy por la autonomía de los pueblos originarios, por el reconocimiento cultural, plurinacional, plurilingüístico, que el Estado esté obligado al bilingüismo, que los jueces y policías tiene que buscar la fórmula de respetar. Con mapuches sean enjuiciados en mapudungún si es su lengua materna y así los rapa-nui, aymaras. Mi modelo es el país que hoy lo gobierna la derecha: Nueva Zelanda”.

Finalmente, respecto de la protección de las minorías sexuales, así como también la eventual promulgación de una Ley de Identidad de Género, señaló que él es partidario de legislar sobre el tema y además regular el lenguaje que se utiliza en los medios de comunicación que pudiera ser atentario contra la diversidad sexual.

“Primero, cuidar el lenguaje, lo que se hace en televisión en muy importante porque la mitad de lo que aprende un niño lo aprende fuera del aula. La radio es muy importante, te agradezco que pongas estos temas, hablemos de esto aquí nos escucha la gente (…) A mi juicio, el amor es amor no hay que ponerle ningún límite. Yo no estoy de acuerdo con que los Estados castiguen un tipo de identidad y un tipo de amor. Me irrita cómo hemos sido crueles con los compatriotas, porque a muchos los hemos confundido, y también ayer una señora me dijo ‘soy cristiana y no voy a votar por ti por el matrimonio igualitario’, y te prometo que me quedé paralizado. Traté de decirle ‘no entiendo, cristiana contra el matrimonio igualitario, me parece contradictorio'”.