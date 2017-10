Sergio Grez: “El proceso constituyente está hecho para que no dé resultados”

El historiador se refirió a la postergación del proceso anunciado por el gobierno y comentó que dicha decisión no representa ninguna sorpresa. “El ejecutivo está haciendo todo lo posible para ganar tiempo para que la Presidenta se retire sin sobresaltos a ocupar el puesto que le tienen reservado en la ONU".

P. López y C. Medrano |Martes 17 de octubre 2017 13:03 hrs.

“No ha existido nunca por parte de la actual coalición de gobierno una intención verdadera de cambiar la Constitución”, así lo afirma el historiador y académico de la Universidad de Chile, Sergio Grez respecto del anuncio de postergación del proceso constituyente anunciado por el Ejecutivo.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el historiador aseguró que “desde que se anunció el inicio de este proceso concluimos que esto no iba a ningún lado, los hitos y características del proceso, los elevados quórums supramayoritarios, en dos instancias, hacían inviable el proceso”.

A juicio de Grez, el Ejecutivo postergó el proceso para no dañar la imagen de la Presidenta: “Pareciera que el Gobierno está haciendo todo lo posible para ganar tiempo, para que esta se vaya sin mayores sobresaltos a ocupar el puesto que le tienen reservado en Naciones Unidas”.

Grez recordó que este tema fue incorporado en el programa de gobierno de Michelle Bachelet, merced a la explosión de los movimientos sociales en 2011, que obligó a la Concertación a transformarse y derivar en lo que hoy se conoce como Nueva Mayoría para ganar adhesión.

De todas formas, y al igual que otras promesas electorales, se incorporó esta demanda de manera ambigua “eso no quiere decir que existiera una real convicción, de parte de todos los actores, tal vez algunos si, que compusieron esta coalición que a estas alturas ya no sabemos si existe o no, denominada Nueva Mayoría”, sentenció.

Para el académico, “encaminar a las organizaciones sociales a un camino sin salida respecto de la Asamblea Constituyente, produce una desilusión, una desafección que termina por debilitar al movimiento”.

Finalmente Grez recordó que “existe en la casta política una tendencia a estirar el elástico, a tensar las situaciones hasta el límite de lo soportable, creyendo que la paciencia del pueblo chileno es eterna, lo cual es peligroso, porque si bien les ha resultado en el pasado, también ha derivado en consecuencias trágicas en nuestra historia”.