Logrará Piñera subirse al carro del Partido Comunista chino

Señor Director:

La candidatura de Sebastián Piñera permanece inconmovible, todos los índices y mediciones indican en su favor, aunque los índices chilenos a su favor sean truchos por razones obvias, sus intereses están ligados a los de Adimark y Cadem, eso todos lo saben. Pero la coyuntura se está dando a su favor, y no menos en el caso del XIX congreso del Partido Comunista chino, que implica solo buenas noticias para Piñera, no se puede decir Chile porque sabemos que ese no es el caso. Piñera se lleva todo, su lema es: ráscate con tus propias uñas, y los que lo apoyan lo hacen por que genera chorreo; Chorreo que solo favorecerá al 0,01%. Cuando los que que idearon el modelo nos dijeron que el modelo chorrearia a todos, pero en esta vuelta no es el caso de acuerdo con el discurso de su campaña.

Las conclusiones y decisiones del PC chino dan la pauta a todos los países que aplican el modelo. Suben los metales, y todo lo que tenga que ver con el gran proyecto de vialización de toda China, en donde el ferrocarril juega un rol fundamental.

Además está en veremos el gran proyecto chino-ruso la nueva ruta de la seda. Al cual Putin se refirió indirectamente en estos días en Sochi apuntando a la geopolítica unipolar llevada por EEUU y sus aliados, que amenazan en lo militar realmente cualquier proyecto constructivo hacia oriente, China y Rusia se sienten amenazados por esta política.

También este congreso da la pauta a la nueva política energética que apunta a la política de que dentro de 25 años acabar con los vehículos movidos por petroleo. En esa política todos los países desarrollados apuntan en la misma dirección, salvo EEUU que en este punto también lleva la política del doble rasero.

Lo concreto es que todos los países de la EU ya transitan en esa dirección. Hay proyectos de montar enormes fabricas de baterías capaces de transportar todo tipo de vehículos, que es esa la melodía del futuro.

Chile con Piñera solo tendría el papel de proveedor de materias primas, lo que le salva el pellejo a Piñera y su posible gobiernos, pero no a los chilenos, los cuales no son poseedores de ni siquiera un cristal del cobre o el litio que saldrá de los puertos, que tampoco son nuestros.

Lo que temíamos ya está aquí, el narcotráfico coludido con las esferas del poder, aunque es cuestión de tiempo que se introduzcan en los tres poderes de un estado roído y derruído, a favor de la corporativización del país durante estas últimas cuatro décadas.

Es también cuestión de tiempo que también los empresarios se coludan con el narcotráfico, si es que el estado no logra destruir a esta lacra, pero como? Si Piñera insiste en este periodo con su lema : el individuo está por sobre el estado. En esa linea están el 33,33% de los chilenos, y los otros no están ni ahí, ni siquiera irán a votar.

Que la fuerza que tendría que ser la alternativa ( FA..) no lo es tal, por que son los hijos de la Concertación-NM, se repite la historia del hijo prodigo.

Salvo el comando FA dirigido por Mayol y Jiles, los que salen al ruedo, una vez más a sofrenar a los impacientes que intentan salir a negociar la cosecha sin haberla aun sembrado, lo que delata una falta de criterio y falta de experiencia en hacer política inaudita, bastante decidora de quién debe ser el lider del FA, al cual todos deberían subordinarse por el bien de Chile, Alberto Mayol que hasta ahora todo lo que ha emprendido en política le ha salido bien, aunque haya sido derrotado en las primarias, pero el tiempo nos irá revelando que es él el verdadero líder, y que los otros son solo amateures, cuyo desempeño amenaza con destruir al FA antes que desempeñe su papel histórico que le corresponde, levantarse como alternativa al duopolio, y que para hacerlo deben no hacer el papel de los hijos pródigos de sus corruptos padres.?