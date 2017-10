El lobby privado detrás del cierre al acceso más frecuentado del Cerro Manquehue

El acceso por Vía Roja al Cerro Manquehue será clausurado antes de fin de año. Las razones que esgrimen los dueños del terreno aluden a un fallo de la Corte Suprema. Sin embargo, han sido varios actores los que han salido a decir que el cierre no responde en absoluto al fallo de la Corte, sino que a los intereses inmobiliarios de Arturo Lyon, propietario de los faldeos.

Martín Espinoza C |Domingo 22 de octubre 2017 8:42 hrs.

“Todos mintieron. Todos mintieron al decir que se había cerrado el acceso por un fallo de la Corte Suprema. Fue un acto arbitrario e ilegal de la Municipalidad de Vitacura, que obedeció una instrucción del particular (Arturo Lyon), que había producido una devastación ambiental en la parte más alta del Cerro Lo Curro”.

La devastación a la que hace referencia Patricio Herman, director de la fundación Defendamos la Ciudad, es la que llevó a cabo el arquitecto Arturo Lyon, propietario de una zona de los faldeos del cerro Manquehue, para lotear 20 sitios de 5.000m² cada uno, en lo que sería el proyecto de “Construcción de viviendas individuales en loteo Parque Residencial Manquehue Lo Curro”.

Las mentiras

La municipalidad de Vitacura cerrará el acceso más popular del cerro Manquehue antes de fin de año. La entrada, que ofrece la ruta más corta para llegar a la cumbre, será clausurada por una supuesta sanción impuesta por la Corte Suprema debido a la intervención ilegal de una zona de preservación ecológica.

“Municipio de Vitacura cierra ingreso al cerro Manquehue por fallo judicial”, señaló El Mercurio hace algunas semanas en relación al tema. “Propietario anuncia que antes de fin de año cerrará acceso más usado al cerro Manquehue. Fallo de la Corte Suprema obliga a preservar la fauna”, tituló La Segunda.

Lo cierto es que el Fallo de la Corte Suprema, tras una demanda impulsada por Defendamos la Ciudad en 2008, tenía un tono de sanción para quienes habían sido los autores de la devastación del ecosistema que ofrece el cerro y, en ninguna medida, para quienes suelen visitarlo con fines deportivos o recreativos. Así lo reafirmó quien presidía en ese entonces la Tercera Sala de la Corte Suprema, Pedro Pierry. El ex magistrado indicó que “la Corte Suprema jamás ha ordenado el cierre de la subida al cerro Manquehue”.

“Lo que dijo la Corte Suprema es que había que reforestar la superficie del tercer sector del parque Urbanización Loteo Parque Residencial Manquehue, que se va a reforestar, y desarrollar una evaluación de la fauna afectada en el lugar, y repoblar en el sector. A mí lo que me molesta es que se escuden en la Corte Suprema de una medida que es impopular”, agregó.

Pero entonces, ¿cuál es el motivo del cierre?

Fue la investigación del médico y montañista Patricio Purto la que comenzó a dar luces de las razones del cierre. Gracias a la ley de lobby, el profesional tuvo acceso al documento que da cuenta de la reunión que sostuvo Arturo Lyon, propietario de los terrenos, con personeros de la municipalidad de Vitacura en 2016. En el texto se deja en manifiesto la voluntad de Lyon de solicitar el cierre del acceso debido a que se “están produciendo muchos daños materiales a los propietarios del tercer sector del Loteo Lo Gallo”. Además, el documento explicita la intención de Lyon para gestionar “con la municipalidad de Lo Barnechea, congregación de Los Trapenses y Familia Rabat, un ingreso oficial y estacionamiento por la comuna de Lo Barnechea al cerro Manquehue, para evitar ingreso actual por terrenos privados de Lo Curro”.

Con el documento de la ley de lobby y las declaraciones del entonces ministro de la Tercera Sala queda claro que, más que al fallo de la Corte Suprema, la medida del municipio responde a la expresa solicitud del propietario.

Ni el SAG ni la Corte

El fallo de la Corte señala, además, que Lyon deberá someter el terreno a una evaluación que debe ser aprobada por el Servicio Agrícola y Ganadero: “Se confirmó en lo demás, con costas, la sentencia impugnada con declaración que se determinó además, como medida de reparación, la solicitada en el numeral 6) del petitorio de la demanda, concerniente a desarrollar una evaluación de la fauna afectada y repoblamiento, estudio que deberá ser previamente aprobado por el SAG”.

Sobre esto Patricio Herman también disparó a través de una columna de prensa: “Lyon presenta un blandengue Plan de Mitigación al Servicio Agrícola Ganadero (SAG), el cual fue aceptado sin mayores inconvenientes por el servicial director de esa institución de la Administración del Estado. Nosotros dejamos en claro que el cierre de la vía Roja fue una decisión arbitraria y acomodaticia de ese funcionario público que quiso congraciarse con quien cometió la devastación ambiental”.

Entonces, como resumen, la Corte castiga a quienes fueron los responsables de la devastación del medioambiente del cerro Manquehue por, hace 10 años, interesarse en un proyecto inmobiliario de enormes pretensiones económicas. Por otro lado, está claro que dentro del fallo nunca se contempló el cierre del acceso al cerro.

Ante la avalancha de críticas que desató la imposición del organismo municipal, fue el mismo municipio el que tuvo que salir a dar explicaciones. A través de un tweet la institución puntualizó: “la municipalidad acata fallo de la Corte Suprema y se pone a disposición para ejecutar lo solicitado por Conaf y SAG, donde se explican acciones a realizar según el fallo de la misma Corte, con todo el afán de proteger el lugar y su preservación ecológica. Siguen existiendo alternativas de acceso a través del Colegio Saint George. ¡Saludos!”.

Ante eso la respuesta desde el SAG no se hizo esperar. Juan Machuca, jefe del departamento de fiscalización y evaluación ambiental del organismo en la región, fue claro: “esta no es una medida que haya impuesto el SAG per se, sino que tiene que ver con las medidas propuestas por el demandado para permitir el regeneramiento natural del área”.

Mientras el intendente Claudio Orrego ya trabaja en una mesa intersectorial para resolver el conflicto, una posición va tomando fuerza dentro de los vecinos: que la municipalidad de Vitacura haga uso de sus herramientas judiciales y expropie los terrenos del Cerro Manquehue, tal y como lo hizo su símil de Lo Barnechea con el Cerro del Medio.