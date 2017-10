Puigdemont y miles de independentistas se manifiestan en Barcelona

“Es hora de declarar la independencia”, dijo a la AFP Jordi Baltá, de 28 años, empleado de una papelería, estimando que ya no hay espacio para el diálogo.

La manifestación, cercana al medio millón de personas según la policía local, estaba prevista para pedir la liberación de los “jordis”, dos líderes separatistas, Jordi Cuixart, de Omnium Cultural, y Jordi Sánchez, de la Asamblea Nacional catalana (ANC), encarcelados por sedición, pero el motivo de la protesta cambió tras los anuncios de Madrid.

La multitud, densa y estática, ocupó varias calles del centro de Barcelona en torno al paseo de Gracia, no muy lejos de la plaza Cataluña. Había miles de ‘esteladas’, la bandera roja y amarilla con una estrella blanca sobre fondo azul de los independentistas. Numerosos catalanes fueron a manifestar en familia en un ambiente pacífico aunque están muy enfadados por las medidas que tomó Madrid, las cuales consideran “dictatoriales”.

Mossos, aclamados

“El gobierno no aplica las leyes de manera justa. Pero las cosas no deben funcionar así en una democracia. Nosotros luchamos por la democracia, por la libertad de los prisioneros políticos y contra una situación que no es lógica en pleno siglo XXI. No es lógico que el diálogo sea imposible y que se utilice la fuerza”, dijo uno de los manifestantes en Barcelona.

Cada helicóptero de la policía nacional española que sobrevolaba la manifestación era abucheado y silbado. En cambio el helicóptero de la policía local, el de los Mossos, era aclamado.

El club de fútbol FC Barcelona declaró por su parte: “Hoy, ante la aplicación del artículo 155, debemos reiterar nuestro apoyo a las instituciones democráticas de Cataluña elegidas por sus ciudadanos”, dijo su presidente Josep Maria Bartomeu.

* con AFP y corresponsal de RFI en Barcelona, Benjamin Delille