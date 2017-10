Carla Amtmann:”Estamos ante la amenaza que la segunda vuelta sea sumamente derechizada”

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la integrante de la Mesa Ejecutiva de Nueva Democracia, partido miembro del Frente Amplio, y candidata a diputada por Valdivia, Carla Amtmann, se refirió a los desafíos y proyecciones del referente político de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre próximo.

En este sentido, Carla Amtmann tuvo palabras para la presentación del Programa de Gobierno de la abanderada del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, este fin de semana, el que calificó como “necesario para el país” y “sumamente responsable” con los problemas que aquejan a la sociedad, como es el fin de las AFP y la garantización de los derechos sociales.

Además, la dirigenta de Nueva Democracia planteó cuáles son las proyecciones sobre la cantidad de parlamentarios que aspiran conseguir en las próximas elecciones para renovar parte del Congreso y así consolidarse como una tercera fuerza política en nuestro país.

¿Tienen alguna proyección sobre la cantidad de votos que podrían conseguir tanto en la elección presidencial como en la parlamentaria?

Lo que nosotros nos basamos es en la disposición de los ciudadanos, en cómo se está moviendo la opinión pública, y ahí nosotros seguimos creyendo y sostenemos que Beatriz Sánchez tiene todas las condiciones para ser la que enfrente a Sebastián Piñera en segunda vuelta, pero obviamente el mejor estudio y la mejor encuesta es el 19 de noviembre, así que estamos hoy día trabajando para que ese día sea beneficioso para el Frente Amplio y para los resultados que nos hemos propuesto.

Y cuál sería el umbral tanto de votos para Beatriz Sánchez como de escaños en el Parlamento con el que quedarían conformes

Por una parte, es importante por sobre todo que logremos una bancada parlamentaria contundente y ahí la proyección es entre 10 y 20 parlamentarios, con un promedio de 15, creo que es algo que muestra, en términos concretos, de que una nueva fuerza en Chile ha surgido, y que por lo tanto el escenario político ya no es el mismo que teníamos anteriormente. Ahora, en términos presidenciales, obviamente el objetivo más relevante es ser la segunda mayoría para ser nosotros quienes enfrentemos a Sebastián Piñera en segunda vuelta.

Cómo valoras el Programa de Gobierno presentado este fin de semana por Beatriz Sánchez, así como las críticas desde Chile Vamos y la Nueva Mayoría

El Programa que ha levantado el Frente Amplio es necesario para el país. Por muchos años nos han dicho que es imposible lograr mayores niveles de igualdad y de justicia social, y lo que nosotros estamos diciendo, con elementos concretos y sumamente responsables, es que sí es posible. Lo que pasa es que hoy en día con la estructura tributaria, con la forma en que se distribuyen los gastos, como también la forma en que se distribuye la propiedad y la riqueza en nuestro país, obviamente que los recursos no están disponibles para mayores niveles de políticas públicas, pero nosotros lo que estamos planteando no solamente un gasto distinto, una inversión distinta, sino que una recaudación y una distribución distinta, y yo te lo digo con toda la responsabilidad, yo además soy economista y estoy convencida con datos de causa de que ,efectivamente, el programa que se ha presentado es un programa responsable, y por lo tanto cualquier crítica más que nada responde a estas campañas del terror en donde cuando uno dice igualdad y justicia social, te dicen que es imposible y lo que nosotros respondemos es que no, que sí se puede y que vamos a trabajar por eso.

La segunda vuelta ha sido un tema de debate al interior del Frente Amplio, pese a que desde la Mesa Ejecutiva del referente han sido enfáticos en señalar que no se referirán a este punto antes de la elección del 19 de noviembre

Yo he sido sumamente clara en esto, y creo que es necesario reiterarlo: es fundamental el debate público dentro del Frente Amplio sobre los desafíos de la segunda vuelta, y eso no significa, como algunos lo han querido retratar, que discutir hoy día sobre la segunda vuelta implique que nosotros estemos renunciando a la posibilidad de ser quienes ganemos la primera. Al contrario, quienes tenemos la posibilidad y la proyección de ganar y pasar a segunda vuelta, tenemos que estar preocupados desde ya de cómo seguimos levantando las banderas de nuestro programa. Hoy día estamos ante una amenaza clara, que la segunda vuelta sea sumamente derechizada, en donde el debate público se lo tomen los temas, las preocupaciones y los énfasis de los candidatos de derecha. Ahí nosotros no tenemos que perdernos, y yo insisto creo que es necesario que debatamos, lo cual es totalmente distinto a negociar, a pensar en co-gobiernos o a pensar en tender puentes en donde estemos hoy día transando elementos del Frente Amplio, al contrario, lo que estoy diciendo es que es un llamado a debatir, y ahí me parece lamentable que un momento desde la Mesa Ejecutiva del Frente Amplio se diga que no se va a hablar más de segunda vuelta, y que a renglón seguido salgan dos o tres dirigentes nacionales hablando de segunda vuelta. Entonces, en vez de estar entre nosotros diciendo que no podemos hablar y después volviendo a hablar, yo creo que hay que ser sumamente responsables, de cara a la ciudadanía y decir este debate es responsable, es serio y lo tenemos que dar quienes creemos que podamos ser nosotros los que enfrentemos a Sebastián Piñera. Y ahí, por lo tanto, es que debatamos y lo hagamos públicamente y sin ningún temor.

Justamente, desde Izquierda Autónoma han planteado que se debe aprovechar que, a partir de las críticas que desde la Nueva Mayoría se han hecho al programa de gobierno del Frente Amplio, tomar definitivamente una postura respecto de la segunda vuelta

Nosotros tenemos una responsabilidad no con el Frente Amplio, sino que con los chilenos y chilenas, y esa responsabilidad significa buscar impulsar un proceso de cambios para conquistar el programa que nos hemos propuesto. Discutir sobre terminar con las AFP, instalar el debate sobre una nueva Constitución por asamblea constituyente o el cambio al Código de Aguas, requiere de una disposición para girar el debate político presidencial hacia esas temáticas. Yo estoy absolutamente preocupada porque hoy día, lamentablemente, el debate presidencial lo está ganando la derecha y lo estamos dejando. Ellos han instalado los problemas de delincuencia, ellos han instalado el problema del crecimiento y nos hemos olvidado que las temáticas más relevantes para la ciudadanía están en términos de la redistribución de recursos y derechos sociales, entonces cuál es nuestra responsabilidad: debatir, proyectarnos para cómo hoy día, y después en la segunda vuelta logramos responsablemente, que la agenda y los temas que estén debatiendo los candidatos presidenciales, sean efectivamente los que la ciudadanía necesita, y ahí yo creo que hoy día restarnos de ese debate daña mucho más a la alternativa del Frente Amplio y en función de eso fortalecer también la candidatura de Beatriz Sánchez.

Finalmente, también desde Izquierda Autónoma criticaron los eventuales contactos que habrían tenido Nueva Democracia con personeros de la Nueva Mayoría.

Esas son caricaturas totalmente falsas. Hoy día yo no creo, y además no tengo ninguna información de que haya alguien del Frente Amplio teniendo algún de negociación, además no son ni los tiempos ni las formas en torno a las cuales nosotros nos hemos comprometido. Así que cualquier tipo de caricatura que exista al respecto, es totalmente falsa y fuera de lugar. Hoy día aquí nadie está preocupado por negociaciones y lo que estamos preocupados es cómo logramos convencer a los ciudadanos y ciudadanas que hoy día tenemos una alternativa, y la oportunidad de avanzar en los cambios que necesitamos.