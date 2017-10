Constanza San Juan: “Pascua Lama, aunque esté paralizada, contamina”

“Acá se está haciendo de todo para viabilizar este proyecto y eso no es casualidad” afirmó la vocera de la agrupación SOS Huasco, Constanza San Juan, quien participó, en Santiago, de los alegatos por el recurso interpuesto por las comunidades del Valle del Huasco, en contra de Barrick y el Estado de Chile por contaminación ambiental.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la dirigenta explicó que dicha acción legal se presentó luego de la destrucción de la Planta de Tratamiento de las Aguas contaminadas del Proyecto Pascua Lama. San Juan señaló que “la Comisión de Evaluación Ambiental aprobó la RCA del proyecto el mismo día que dicha planta colapsó producto que se encontraba en un terreno donde se producen avalanchas”.

En ese sentido, la dirigente recalcó que “pese a estar paralizada, Pascua Lama sigue contaminando” y responsabilizó de eso al Estado por no cumplir con lo que exige la institucionalidad en materia ambiental “acá tenemos un Estado que está corrupto. Atado de manos con las mineras, con compromisos que no se han dado a conocer y creemos que es eso, porque no se entiende que con tantos antecedentes todavía no se cierre Pascua Lama”, señaló.

Constanza San Juan recordó además los vínculos que han surgido entre el gobierno chileno y los empresarios canadienses, entre los que se cuenta a los responsables de la minera Barrick a cargo del proyecto Pascua Lama “hay que recordar que Michelle Bachelet se juntó con los empresarios canadienses y nosotros nos reímos porque ella decía que las empresas estaban respetando los derechos ambientales y humanos y es todo lo contrario”, afirmó.

Respecto de las expectativas en este litigio, Constanza San Juan señaló que “esperamos que la Corte Suprema pueda ver la verdad de lo que está ocurriendo y agregó que “si nos va mal, no descartamos recurrir a todas las instancias internacionales posibles para revertir esta situación”.