Diversidades sexuales: Un nuevo desafío para los medios de comunicación

Hoy es indiscutible que los medios de comunicación deben adaptarse a las exigencias de las diversidades sexuales. Sobre todo, cuando las personas que conformar la comunidad LGBT – lesbianas, gay, bisexual y transgénero- se encuentran en plena lucha por sumar a la agenda política la discusión de sus derechos.

En este contexto, Ediciones Radio Universidad de Chile presentó este martes el libro Medios y diversidades sexuales: Política, cuerpo e identidad, publicación que en ocho capítulos analiza los desafíos de los medios de comunicación ante este escenario.

El texto reúne el trabajo de diez investigadores, entre ellos, José Miguel Labrín, Subdirector del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile; Alberto Canseco, Doctor en Estudios de Género de la Universidad Nacional de Córdoba; Nicolás Levy, Periodista y licenciado en Comunicación Social de la Universidad Mayor de Temuco; y Augusto Obando Cid, académico del Departamento de Salud Pública y director de la carrera de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de La Frontera.

“En Chile estaban apareciendo libros sobre diversidad sexual, pero aún quedaban muchas preguntas sin contestar, preguntas que tenían que ver con la espectacularización de los sujetos homosexuales en los medios. También quedaban preguntas sin responder respecto de qué pasa con las comunidades transexuales en Chile y su participación en los medios de comunicación. Y eso no lo estaba abordando nadie, por eso decidimos realizar este trabajo”, comentó sobre el origen del proyecto Tomás Dodds, quien junto a Lionel Brossi participó en la compilación de los textos presentes en el el volumen.

En la ocasión, el libro fue comentado por José Miguel Labrín y María Eugenia Domínguez, ambos académicos del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile que señalaron que este ejemplar representa una aproximación crítica a las prácticas periodísticas.

En este sentido, José Miguel Labrín afirmó que “aunque los medios han tenido mayores aperturas respecto de estas propuestas de cambio social que están detrás de las organizaciones, siguen teniendo ciertos vicios que son propios de los medios de prensa en Chile, como por ejemplo, la concentración de las fuentes”.

“Es decir, a quiénes legitima la prensa y de qué forma los legitima y ese es un aspecto que todavía es necesario discutir. Otro punto es cuáles son las diversidades que efectivamente son legitimadas, porque no son todas”, agregó José Miguel Labrín.

Por su parte, Lionel Brossi, sostuvo que “los periodistas deben contactar a las personas o a los líderes de organizaciones que representan estas comunidades, así como los sujetos que forman parte de estas comunidades no sólo para hablar sobre ellos, no sólo para saber cómo poder hablar sobre el otro, sino para efectivamente darles voz, y eso es generalmente lo que no pasa”. “Ese es uno de los grandes desafíos que tiene el periodismo”, añadió el investigador.

Medios y diversidades sexuales: Política, cuerpo e identidad se encuentra disponible en Ediciones Radio Universidad de Chile (Miguel Claro #509, Providencia) y en las principales librerías del país.