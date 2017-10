Escuela de Verano de la U. de Chile abre postulaciones a sus cursos 2018

Para algunos, estudiar durante enero puede representar un sacrificio, al destinar vacaciones y tiempo libre en estudio y pruebas. Sin embargo para otros, es una instancia única para vivir una experiencia universitaria en una de las catorce facultades y dos institutos de la Universidad de Chile. Esa es la invitación que realiza el programa académico EdV-U.Chile, que además de realizar clases, permite que los jóvenes puedan encontrar una orientación vocacional para elegir una carrera universitaria.

Astronomía, Robótica, Medicina, Bioquímica en la Cocina, Economía, Teatro y Arte son parte de los más de 50 cursos EdV-U.Chile. “Para ingresar sólo se requiere un anhelo genuino de querer saber más”, afirmó el director del programa, el profesor Nelson Zamorano. “Dada la reforma en la selección de estudiantes, la EdV se abre como una vía para aquellos alumnos destacados que busquen nuevos desafíos intelectuales. Marcar, con la diversidad de sus cursos, un camino de progreso en los conocimientos junto con abrir la posibilidad enriquecedora de compartir estos aprendizajes con sus compañeros, despertando la curiosidad”, sostuvo.

Son más de 55.000 estudiantes los que han realizado alguno de los cursos impartidos por el programa EdV-U.Chile durante sus 28 años de historia. En cada período, más de 4.000 estudiantes se involucran con toda la Universidad de Chile, al recorrer sus campus y participar de charlas, exposiciones y talleres, cifra similar a la registrada por la Casa de Bello al momento de abrir sus postulaciones al programa de pregrado.

“Sabemos que la primera razón por la cual los jóvenes abandonan los estudios universitarios es el desajuste vocacional. El acercamiento temprano al ambiente universitario contribuirá significativamente a realizar una elección correcta”, señaló Rosa Devés, vicerrectora de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile. “La EdV sirve de puente entre la educación pública escolar y universitaria, y es también fiel a los principios de pluralidad y equidad de la educación pública”, agregó.

Diversidad que rescató Ignacia Salfate, estudiante del colegio Alcántara de La Florida. La joven realizó su primer curso EdV-U.Chile en 2011, a los 10 años, y como los Cursos de Verano sólo se dictan a partir de 8° básico, Ignacia tomó una alternativa diferente se inscribió en los Cursos de Invierno que son dictados en mayo. A partir de ese momento, estuvo vinculada cada año con el programa. Hasta la fecha la estudiante de 3° medio ha realizado dos cursos de verano y seis de invierno, y en el futuro le gustaría estudiar Medicina en la Universidad de Chile. “Me he sentido libre de hacer preguntas sin miedo, no viendo a los profes como una autoridad negativa, si no como un impulsor de desarrollo. Que ayudan al crecimiento de las mujeres en las ciencias, haciéndonos ver que somos capaces de mucho más”, afirmó.

Los Cursos de Verano se realizarán del 8 al 26 de enero en Santiago y el único requisito es adjuntar la concentración de notas anuales del año 2016. Con esta información, los estudiantes pueden acceder hasta el 13 de noviembre al sitio www.edv.uchile.cl y realizar la postulación online. Para consultas, alumnos de Santiago como regiones pueden escribir a postulaciones@edv.uchile.cl

Atraer a nuevos talentos

Pese a que Isidora Araya y Felipe Matus tienen historias distintas, ambos recorrieron un camino similar: Los dos realizaron al menos un curso del programa EdV-U.Chile, y tras una gratificante experiencia postularon e ingresaron a la Universidad de Chile.

Isidora cuenta que realizó los Cursos de Verano de Matemática I (2012), Matemática II (2013), Astronomía (2013) y que ahora participa en el curso Física Experimental entregando apoyo en clases a los profesores. La estudiante de Licenciatura en ciencias, mención física destacó la igualdad de género y equidad que encontró en cada clase: “La EdV no solo enseña ciencia, sino que también intenta equiparar las condiciones de género en las salas de clases y laboratorios. Es importante que las niñas que van a los cursos tengan modelos a seguir y vean que es posible ser mujer y hacer ciencia”, señaló.

Según la estudiante, el contacto con jóvenes de todo el país también fue un elemento fundamental en su formación: “Lo que más disfrutaba era la oportunidad de poder realizar experimentos que me permitieran entender distintos fenómenos. También me gustaba mucho conocer gente de todo Chile y sus experiencias, salir de la burbuja”, dijo.

Visión compartida por Felipe, quién realizó los Cursos de Verano de Matemática I, II (2011-2012), Física Experimental (2010), y que ahora cursa la carrera de Ingeniería Civil Matemática en la Universidad de Chile. En la actualidad participa como coordinador de los cursos de Matemática, área que se divide en cuatro niveles y que genera gran interés entre los postulantes. “En el colegio cuando te gustaba algo relacionado con ciencias o matemáticas, no encontrabas a muchas personas con esos gustos afines. En cambio en la EdV además de realizar clases intensivas, y participar en un ambiente diferente, compartes con personas con intereses similares, y puedes realizar un intercambio de experiencias”.

Los resultados de postulación se darán a conocer en el sitio www.edv.uchile.cl el 27 de noviembre. Una vez que el estudiante es seleccionado(a) para uno de los Cursos de Verano se inicia el proceso de matrícula entre el 1 y el 6 de diciembre, donde se puede cancelar el costo del curso vía online.

En paralelo al inicio de postulaciones para los Cursos de Verano, cada año comienza la convocatoria al programa Padrino EdV. El proceso invita a que ex alumnos, profesionales y organizaciones donen una beca para uno de los estudiantes seleccionados, consistente en cancelar el costo de la matrícula del curso. Un interés por atraer nuevos talentos que es destacado por Claudio Falcón, académico del Departamento de Física de la Universidad de Chile. “El año pasado entregué 10 becas a estudiantes de liceos públicos (5 niñas y 5 niños), y esta vez lo haré de nuevo. Lo que me motiva es mi experiencia personal con la EdV, y la necesidad de incluir la mayor cantidad de niños y niñas de diferentes contextos”, afirmó.

En los dos últimos años instituciones como Conicyt, a través de su Programa EXPLORA, y NIC Chile han dado su respaldo a través de la entrega de becas para estudiantes vulnerables o de regiones. Los futuros padrinos pueden participar del proceso hasta el 6 de diciembre, y encontrar los detalles del proceso en www.edv.uchile.cl/padrino.