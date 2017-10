Gobierno y sector público concretan primera reunión y gremios piden celeridad en negociación

Luego de la frustrada reunión de la semana pasada, a raíz de que el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre se ausentó de la cita, este jueves el Gobierno y los representantes de la mesa del sector público tuvieron su primer encuentro.

En la instancia, los titulares de Hacienda y Trabajo inciiaron las negociaciones con los dirigentes de los 15 gremios que componen la mesa, a más de dos meses que los funcionarios hicieran enrtega de su pliego de peticiones.

Tras el encuentro la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa indicó que según lo acordado, la idea es volver a reunirse el próximo 31 de octubre, fecha en que los gremios esperan tener una oferta concreta por parte del Ejecutivo.

“Hace casi tres meses entregamos el pliego de peticiones y recién hoy pudimos concretar la primera reunión, por lo tanto es un proceso que esperamos que se pueda avanzar con celeridad”, expresó la líder de la multisindical.

En tanto, para el viernes tres de noviembre quedó fijada la presentación, por parte del Gobierno, del escenario macroeconómico lo que sería el marco para la fijación del reajuste salarial.

En relación a este punto, el presidente de la Confusam, Esteban Maturana cuestionó la contradicción de las autoridades en torno a la estrechez económica del país.

“Ahí pareciera ser que para algunas cosas hay austeridad y para otras cosas no hay austeridad (…)Lo que le vamos a decir al ministro con mucha fuerza es que no se puede hacer ajuste de las cuentas fiscales, no se puede resolver el déficit fiscal ni se puede resolver el problema de la deuda pública con cargo al bolsillo de los 400 mil trabajadores y trabajadoras del sector público. No estamos disponibles”, advirtió.