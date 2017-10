Jazz al Matadero: dos días de música gratis en pleno barrio Franklin

En 1847 se instaló en la calle Franklin el Matadero Público, que dio origen a la población contigua del mismo nombre. A inicios del siglo XX se construyó en el sector también la Fábrica Nacional de Vidrios, mientras que en 1911 el Estado levantó su primer conjunto de viviendas sociales y lo bautizó como Población Huemul, a pocas cuadras del matadero.

A 170 años de ese primer hito, el hoy llamado Matadero Franklin será por primera vez escenario de un festival de jazz: este viernes 27 y sábado 28, en los estacionamientos del recinto, se hará la primera edición de Matadero Santiago Jazz, que reunirá a seis grupos y solistas, durante dos jornadas musicales gratuitas.

El viernes actuarán el Gustavo San Martín Quinteto,la dupla del pianista Valentín Trujillo y la cantante Natalia Ramírez y la Retaguardia Jazz Band. Al día siguiente, estarán la Mapocho Orquesta, el Swing Song Bossa Cuarteto y el trombonista Héctor “Parquímetro” Briceño junto a Santiago Jazz Band.

“Lo que se busca es generar una parrilla programática atractiva para el público que tal vez no está tan acostumbrado a escuchar jazz o que lo escucha por primera vez. La idea es mostrar sonoridades más ‘oreja’, más fáciles de oír. El Tío Valentín y Parquímetro son músicos súper reconocibles del jazz, que llevan gente, y lo que hacemos en una segunda versión ya es entregar sonidos de jazz un poco más depurados o más complejos, cuando la persona ha escuchado un poco. El jazz es un género que tiene adeptos y un público cautivo, pero no es tan masivo. Sin embargo, cuando uno presenta orquestas o formatos atractivos, la gente lo reconoce y se acerca al jazz, no lo siente como algo de elite”, explica Senaquerib Astudillo, director del Colectivo Mapocho.

La agrupación organiza el evento junto al municipio de Santiago y la comunidad del Matadero Franklin, emulando una iniciativa que ya probó su éxito. Durante tres años, hicieron el festival Jazz a la Vega, que luego dio paso al Festival de Jazz de Recoleta.

Ahora, el colectivo escogió el barrio ubicado al sur del centro de la capital: “Queremos revalorizar ese mercado, que ha sido muy postergado durante décadas, y queremos involucrarnos con una comunidad de Santiago que está más postergada de actividades culturales, aun cuando es un núcleo importante de gente. Es como revalorizar un nuevo lugar, porque La Vega ya está posicionada y la gente la reconoce, pero no pasa lo mismo con Franklin”, señala Astudillo.

En el lugar habrá 500 sillas, una gradería para 300 personas y puestos de comida de los mismos locales del sector. Se espera que unas tres mil personas asistan al festival, durante los dos días. Los conciertos comenzarán a las 19:30 horas y el acceso será por Biobío 898, a pocas cuadras del Metro Franklin.

Programación

Viernes 27: Gustavo San Martín Quinteto + Valentín Trujillo y Natalia Ramírez + Retaguardia Jazz Band.

Sábado 28: Mapocho Orquesta + Swing Song Bossa Cuarteto + Héctor “Parquímetro” Briceño y Santiago Jazz Band.