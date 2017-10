Las carencias del “Dicom Ambiental” que incluye a más de 50 empresas

Expertos en toxicología y organizaciones medioambientales enjuician al mecanismo impulsado por la Intendencia Metropolitana para denunciar a las compañías que no cumplen con el Plan de Compensación de Emisiones. Aunque transparenta información, dicen, esto no es suficiente.

54 empresas forman parte del llamado “Dicom Ambiental”, mecanismo que la Intendencia Metropolitana ideó para dar a conocer a las empresas que no cumplen con la normativa medioambiental de la región Metropolitana.

Las compañías incluidas en el listado se encuentran fuera del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica que pretende mejorar los niveles de calidad del aire, vigente desde abril de 2010.

Para el seremi de Medio Ambiente, José Miguel Arriaza, estas empresas incurren en faltas morales y administrativas graves y muchas se exponen a la caducidad de su resolución de calificación ambiental: “Las empresas deben cumplir con los planes de compensación de emisiones. El Estado hace un gran esfuerzo para mejorar la calidad del aire y este fue el mejor en los últimos 20 años del plan, pero este esfuerzo también debe ir de la mano con el cumplimiento de la normativa de los privados. En este sentido, lo que estamos haciendo es transparentar información para que las empresas se pongan al día, podamos tener una calidad de aire mejor y una superior calidad de vida para todos los santiaguinos”, aseveró.

El límite de emisión establecido en el Plan de Prevención y Descontaminación es de 2,5 ton/año de Mp10 (material particulado10) y de 8 ton/año de Óxido de Nitrógeno. Según la Intendencia, existe un 30 por ciento de incumplimiento del plan en los últimos siete años.

En los primeros lugares de la lista de este “Dicom Ambiental” se encuentran la trasnacional minera Trimetals Mining Chile, con su proyecto de ampliación Escalones, que registra 43,9 ton/año de contaminante Mp10. La sigue la compañía Minera Santa Laura Limitada, con 41,1 ton/año del mismo material particulado.

En tanto, entre los mayores emisores de Óxido de Nitrógeno destaca la Empresa Consorcio Santa Marta S.A., con 96 ton/año; y Aceros Chile S.A., con 26,1 ton/año en su planta de bolas de acero.

Para el doctor experto en toxicología Andrei Tchernitchin, estos gases contaminantes provocan la masiva hospitalización por enfermedades respiratorias, neumonía, bronquiolitis y asma en niños residentes de la región Metropolitana durante la temporada invernal, que incluso han provocado el fallecimiento de menores.

“Quien no cumple con la normativa vigente es responsable y deberían aplicarse sanciones duras. La autoridad tiene que ponerse firme y si hay empresas que en el plan dijeron que iban a compensar y no compensaron, simplemente tiene que haber castigos, incluyendo la clausura de la actividad, ya que el resultado de la contaminación no es solamente la molestia de humo, es la enfermedad y muerte de personas”, argumentó.

En tanto, para la organización medioambientalista Terram, el “Dicom Ambiental” es valorable para transparentar información, pero insuficiente como medida efectiva para que las compañías disminuyan los gases tóxicos que emanan desde sus fuentes contaminantes.

Chiristián Paredes, abogado asociado a la fundación, precisó que sería mucho más factible que las autoridades que participan en los procesos de evaluación ambiental de los proyectos se encuentren obligadas a considerar este historial ambiental negativo, además de aumentar la fiscalización por parte de la seremi de Medio Ambiente.

“Si bien nos parece valorable que se establezca este mecanismo para fomentar la trasparencia de cuáles son las empresas que efectivamente incumplen, nos parece insuficiente porque no se encuentra respaldado por ningún instrumento normativo detrás. Hasta el momento nosotros no sabemos de algún reglamento apoyando la medida, mucho menos de una ley, sino que se trata de un instrumento que ha sido impulsado por autoridades políticas”, subrayó.

Algunas empresas fueron consultadas por su presencia en el “Dicom Ambiental” y, por ejemplo, Trimetals Mining Chile manifestó su sorpresa y extrañeza por estar en este listado, argumentando que su proyecto de Ampliación Exploración Minera Escalones II se encuentra paralizado desde hace algún tiempo.