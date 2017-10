Ministra Delpiano apoya a Guillier y recibe críticas de diferentes sectores

Controversia provocó este sábado la ministra de Educación, Adriana Delpiano, al afirmar que la candidatura del senador Alejandro Guillier “representa la consolidación de las reformas” que ha impulsado el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

“Creo que es la persona que le tocó en la vida encarnar un proyecto de cambio que va a quedar a medio camino. Los cambios son profundos y, por lo tanto, creo que Guillier, con la gente que gobierne, si sale electo, deberá terminar las reformas y consolidar los temas de crecimiento que el país requiere y otras áreas que no han estado tan al centro de la preocupación, como el tema de las pensiones, temas que ya están en agenda”, dijo.

En una entrevista publicada por el diario El Mercurio, la titular de Educación consideró que “se necesita hoy gente que consolide las reformas. En ese sentido, para mí, Guillier representa la consolidación de las reformas y continuar con una mirada de centroizquierda progresista que creo que le ha hecho bien a este país”.

Estas declaraciones provocaron molestia en la Democracia Cristiana y en la candidatura de Carolina Goic. Fue la misma senadora quien señaló que “la ministra de Educación sabe el aporte que ha hecho la DC para sacar adelante las reformas, sobre todo en educación”.

“Yo conversé con ella en la mañana y, probablemente, de una entrevista más larga se toman algunos aspectos”, afirmó Goic, quien añadió que “no hay duda del respaldo que ha dado la DC lealmente a este Gobierno, pero también a mí me parece que hay que hacerse cargo de los errores y eso es lo que yo extraño en algunos sectores. Nosotros no somos la candidatura de la retroexcavadora”.

Por su parte, el presidente de la DC, Matías Walker, le recordó a la ministra que “el Gobierno y la centroizquierda tienen dos candidatos y uno de ellos es Carolina Goic”.

“Fue la DC la que salvó con sus votos el proyecto de gratuidad en materia de Educación Superior en la Cámara de Diputados cuando venía rechazado de la comisión”, subrayó el líder del partido.

También hubo críticas desde la UDI. El diputado Sergio Gahona consideró que “la ministra debiese tener algo de pudor para llevar adelante un evidente acto de intervencionismo electoral que está prohibido, pero llevado a cabo de manera grosera, perjudicando la democracia y demostrando la desesperación por aferrarse al poder a cualquier costo y por cualquier medio”.

Asimismo, el diputado Gustavo Hasbún estimó que “el Servel algo debiese hacer frente a las pruebas (…) que ahí están. Los intelectuales de izquierda como (Eduardo) Engel, autor de muchas de las modificaciones de la ley, algo tendrán que decir ¿O solo lo hacen cuando es necesario atacar a la UDI?”.

“Con este tipo de actos dan tácita autorización para que nadie respete la ley electoral ya que, si es el propio Gobierno quien no respeta las leyes, ¿qué queda para el resto?”, agregó.

En tanto, el candidato Marco Enríquez-Ominami reaccionó con sarcasmo a los dichos de la secretaria de Estado: “Me encanta que ella diga que le gusta el candidato Guillier, qué bueno, porque yo a ella la encuentro una pésima ministra, así que estupendo”.

“Por favor, no me nombre, no me abrace, porque quiero hacer exactamente lo contrario que esa ministra”, concluyó.