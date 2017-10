Para que todo siga igual

Señor Director:

Por estos días nos bombardean con promesas que huelen a demagogia. Todos dicen tener la solución y siempre es lo mismo, pero es evidente que no cumplen, pues ¿por qué siempre nos hacen las mismas promesas? Salud, educación, jubilación, delincuencia, etc. Y salvo raras excepciones, todo sigue igual. El despilfarro de dinero en campañas demagógicas parece venir de seres cegados por la ambición cuyo hecho se resume así: No sé si habrá seres en otros planetas, pero si los hay, están usando la tierra como su manicomio.

A propósito de esto, ¿encuentra usted justo que psiquiatría, siendo tan necesaria hoy en día, no esté en Fonasa? ¿Qué dicen los políticos sobre esto? La gran mayoría de nosotros votamos a de acuerdo a nuestras creencias, lo que ignoramos es que estas están basadas en una gran mentira, especialmente en política y religión, ¿no me lo cree?, entonces siga esperando hasta los 120 años de edad, como le dijo que vivirá el doctor AFP de la clínica de la isla de la fantasía.