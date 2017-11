Advierten falta de fiscalización en explotación de litio y posibles daños al medio ambiente

El aumento por la demanda del litio sigue creciendo en el mundo, principalmente por su uso en baterías para equipos que funcionan con electricidad. Esto ha hecho que tanto la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) como Rockwood, principales productores de carbonato de litio en el país hayan aumentado sus ganancias durante el último tiempo.

De este modo, solo en el primer semestre de este año SQM reportó utilidades por sobre los 204 millones de dólares, generando un avance del 44 por ciento gracias a la alta demanda por el mineral.

Mientras que Rockwood, filial de la compañía estadounidense Albemarle, espera triplicar su producción alcanzando las 82 mil toneladas anuales durante los próximos 27 años, luego del acuerdo suscrito con la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) a principio de este año que le permite extender su contrato y aumentar la cuota de producción en el Salar de Atacama.

Horacio Fuentes, miembro del “Movimiento Litio para Chile y presidente de Industrial Chile (Constramet), enfatizó en la necesidad de crear la Industria Nacional del Litio que logre administrar este recurso. “La idea también es desarrollar tecnología asociada, lo que nos permitirá ser un polo de desarrollo importante para la región”.

“Sabemos que Ponce Lerou hará todo lo posible por extraer lo más que pueda, entendiendo que está en una disputa con el Estado. Nosotros creemos que efectivamente él debe abandonar la gestión de Soquimich”, agregó.

Hace una semana Corfo y Soquimich no lograron llegar a acuerdo sobre la concesión del Salar de Atacama, yacimiento más importante de litio en el mundo. Desde la Corporación solicitaron que Julio Ponce Lerou ceda el control de la compañía, sin embargo la empresa se opone a ello. Es así como finalmente será el árbitro Héctor Humeres quien deberá definir si se pone término anticipado a los contratos que mantienen ambas partes.

La explotación del litio versus el medio ambiente

En noviembre del año pasado, la Superintendencia de Medio Ambiente formuló cargos contra SQM, porque entre 2013 y 2015 la minera extrajo salmuera por sobre lo autorizado, lo cual afectó la vitalidad de los algarrobos.

Del mismo modo, la compañía entregó información incompleta sobre la extracción de agua dulce, presentó planes de contingencia deficientes, contribuyó a la afectación de las variables de PH y salinidad del suelo y modificó las variables consideradas en los planes de contingencia sin la autorización pertinente.

Domingo Ruíz, doctor en química y académico de la Universidad de Santiago, explicó que el carbonato de litio se extrae por un proceso de evaporación solar, donde se construyen grandes piscinas en el desierto, mecanismo que requiere bastante agua. De acuerdo a la información que SQM expone en su página, hoy cuenta “con más de tres mil hectáreas de pozas solares”.

El investigador indicó que si bien mediante este proceso no existe contaminación de las aguas, esto sí podría tener consecuencias en el medio ambiente si se altera el equilibrio hidrológico de los salares.

Además, advierte que esto no es fiscalizado en la actualidad, por lo que es difícil medir el impacto de SQM y Rockwood, quienes concentran el 40 por ciento del mercado mundial de carbonato de litio. “Todo lo que no se ocupa se vuelve a reinyectar al salar, entonces si tu extraes todas las salinas y las vuelves a reinyectar puedes generar alteraciones, pero para eso tiene que haber alguien que fiscalice y eso hoy no ocurre”.

“Chile acaba de aumentar la tasa de producción para ser competitivo con los mercados internacionales, pero la realidad es que no hay ningún control muy al detalle sobre la explotación, además esto está en manos de empresas privadas y tenemos muy poco control sobre eso”, afirmó.

El diputado comunista Daniel Nuñez señaló que actualmente las compañías tienen los derechos de agua de las cuencas cercanas a los salares. “Nosotros sabemos que incluso SQM solicita derechos de aguas en lugares donde no está explotando, en puntos muy lejanos. Creemos que la idea de ellos es impedir que cualquier otro actor o empresa pueda explotar, al negar estos derechos de agua argumentando que son de ellos”.

“En este momento Soquimich hace una explotación a destajo, sin ningún tipo de valor agregado, incluso hay denuncias que advierten que son verdaderos trozos del salar, es decir, salmueras completas las que se están llevando. Lo que nosotros queremos es incorporarnos al circuito industrial del litio e innovar en el uso d energías renovables”, sostuvo.

Chile es el principal exportador de carbonato de litio, mientras que Australia lo es en litio metálico. No obstante, los expertos advierten que al no existir una industria que trabaje con la materia prima, esta no posee un valor agregado e insisten en la necesidad de que su producción pase a manos del Estado. Desde su perspectiva, esto podría aumentar la inversión en tecnología que apunte a una explotación más sustentable.