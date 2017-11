INACh no descarta darle continuidad a proyectos del glaciar Unión a pesar de falta de presupuesto

En noviembre debía partir la temporada de campaña científica en el glaciar Unión en la Antártica, ubicado a mil kilómetros el Polo Sur y tres mil kilómetros de Punta Arena. Sin embargo, desde el Ministerio de Defensa advirtieron que este año actividad, que cuesta cerca de 1600 millones de pesos, no se realizará por falta de presupuesto.

Desde el Instituto Antártico Chileno (INACh) explicaron que esta campaña no depende financieramente de ellos, sino del Estado Mayor Conjunto, que se encarga de trasladar a los científicos y mantener a los militares para apoyo logístico en el lugar.

Además, señalaron que son dos los proyectos científicos que actualmente realizan tomas de muestra en la zona; uno de estos es de síntesis de proteínas que podrían tener un uso en el diseño de paneles solares y el otro es del profesor Raúl Cordero de la Universidad de Santiago que estudia radiación.

Anteriormente, en la campaña de 2014 y 2015, también se trasladó a la zona Francisco Fernandoy, profesor de Universidad Andrés Bello, que estudia los hielos del lugar para determinar las variaciones del cambio climático. El científico explicó que con los resultados obtenidos en las primeras visitas esperaban volver a postular al llamado que el INACh hacía desde el 2014, pero que al no haber presupuesto el proyecto tendrá que esperar.

“Cuando analizamos las muestras pudimos ver que ahí hay al menos 40 años de precipitación. Entonces, si analizamos esta precipitación de nieve podemos extraer información de cómo ha ido cambiando el clima. Eso es una muy buena noticia desde el punto de vista del interés científico, pero en este minuto no tenemos un proyecto financiado en la zona que nos pueda permitir seguir trabajando”, sostuvo.

El doctor Edgardo Vega, director subrogante del INACh, dijo que la temporada de campañas científicas está recién partiendo, por lo que a pesar de la falta de presupuesto considera que existen posibilidades de darle continuidad a los proyectos del glaciar Unión. En esa línea, indicó que se está conversando con personas del Ministerio para cambiar la fecha de las expediciones o realizarlas en otro lugar.

“Si lo gramos manejar esto bien con los científico, creemos que el impacto no debiese generar una situación de crisis tan importante. Obviamente no es una señal que quisiéramos, a nosotros nos gustaría que el glaciar Unión se proyecte como una estación científica más. Chile tiene oportunidades ventajosas en esta materia y es importante no solo mantenerlas, sino potenciarlas”, afirmó.

Vega añadió que el Instituto Antártico Chileno cuenta con un presupuesto total de seis millones de dólares, con el cual se financian los gastos operacionales de la entidad y los cerca de cien proyectos que están en curso, de los cuales unos 40 ya están operando en terreno. Esto último tiene un valor de dos millones de dólares, aproximadamente 1.400 millones de pesos.

Según comentó, este presupuesto estaría muy por debajo de lo que gastan países líderes en investigación como Corea, Inglaterra, Estados Unidos y China. Sin embargo, de todos modos Chile estaría obteniendo buenos resultados por su ubicación geográfica y su cercanía con la zona, lo que da cuenta de las potencialidades científicas del país.