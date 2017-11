Trabajadores a honorarios del Estado protestan contra obligación de cotizar

Este jueves a las 13 horas, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios del Estado (UNTTHE) realizará una movilización nacional en rechazo a la cotización obligatoria que comenzará a regir a partir de 2018 y que aseguran significará una reducción de casi un 25 por ciento de sus salarios líquidos.

Los sindicatos que convocan a esta protesta reclaman que el Estado no se ha hecho cargo de sus trabajadores a honorarios, que suman más de 300 mil personas, las que deberían estar contratadas dado el régimen permanente y dependiente que cumplen en el aparato público.

Hans Kruger, presidente del Sindicato de Trabajadores a Honorarios del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y representante del Gobierno Central en la UNTTHE, sostuvo que el Estado debe responsabilizarse de sus trabajadores a honorarios y traspasarlos a un régimen de contrato que implique la entrega de los derechos y beneficios propios de este régimen jurídico y laboral.

“Nuestro reclamo, en el fondo, es que nosotros no somos trabajadores independientes, somos dependientes, cumplimos funciones bajo subordinación, dependencia, la mayoría de nosotros lleva más de dos años trabajando en el Estado, es decir cumplimos funciones permanentes dentro de nuestros servicios. Nosotros sabemos que el Estado al hacernos cotizar obligatoriamente se está desentendiendo de una de sus obligaciones como empleador”.

La obligatoriedad de cotizar para quienes “boletean” fue impulsada en el primer gobierno de Michelle Bachelet, y se concretó durante el gobierno de Sebastián Piñera, sin embargo los sindicatos implicados se movilizaron en 2015 consiguiendo que se promulgara una ley corta que prorrogó esta medida hasta 2018.

Desde la UNTTHE plantean la necesidad que se promulgue una nueva ley corta que aplace la obligatoriedad de cotizar, pero al mismo tiempo señalan que lo que se tiene que abordar, en el fondo, es la precariedad laboral a la que están sometidos, y que significa una permanente vulneración de sus derechos laborales, tal como lo aseguró Hans Kruger.

“Es cosa de revisar nuestros contratos de trabajo para darte cuenta que no tenemos ningún derecho. La mayoría de nuestros compañeros no tiene derecho a licencia, si ellos se llegan a enfermar básicamente lo que se hace se les descuentan los días que no pueden ir por estar enfermos, de ese nivel estamos hablando. Nuestras compañeras no tienen ningún derecho maternal, es decir quedan embarazadas y,lo primero que pasará es que son despedidas, entonces estamos hablando de ese nivel de calidad del trabajo”.

Además, el presidente del Sindicato de Trabajadores a Honorarios del INE expresó que no quieren ser quienes inyecten aún más recursos a un ilegítimo sistema de AFP que entrega pensiones de miseria, pero -Cómo contraparte- enormes ganancias para sus dueños.

Finalmente, en Santiago, la manifestación se realizará frente al Palacio de La Moneda en la Plaza de la Constitución, desde las 13 horas.