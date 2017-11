Trump pide endurecer políticas migratorias tras atentado en Manhattan

Con un llamado a ser “mucho más duros e inteligentes” en el otorgamiento de la visas de residencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó frente al atentado realizado por inmigrante de Uzbekistán, quien se abalanzó con una camioneta sobre una ciclovía ubicada en el Bajo Manhattan y que dejó un saldo de ocho personas muertas y once lesionados, el martes pasado.

El mandatario respondió primero a través de su cuenta de Twitter a las informaciones que consignaron que Safullo Saipov de 29 años, hasta ahora el único detenido por la policía y sindicado como el responsable de este ataque, llegó a Estados Unidos en 2010 desde Uzbekistán gracias a una lotería de visados, conocido como Diversity Visa Program.

“Hoy he comenzado el proceso de terminar con el Programa de Diversidad Cultural de Visas. Voy a pedirle al Congreso que inmediatamente inicie el trabajo para deshacernos de este programa. Este programa suena bonito, pero no es bonito, no es bueno y no ha sido bueno. Nosotros hemos estado en contra de esto”.

Este programa de visas nació bajo la presidencia de George Bush padre, en 1990, con el objetivo de entregar residencia permanente a ciudadanos de países con bajas tasas de inmigración a Estados Unidos, como es el caso de Uzbekistán.

Safullo Saipov resultó herido de bala luego que un policía le disparara para reducirlo luego del atentado, ocurrido a escasas cuadras del World Trade Center, escenario del más mortífero ataque terrorista contra Estados Unidos en 2001, por lo que se espera su recuperación para realizarle los interrogatorios de rigor.

En tanto, el comisionado de la Policía de Nueva York, John Miller, sostuvo que Saipov realizó este ataque en nombre del Estado Islámico, lo que se suma a los reportes de testigos que señalaron que el atacante habría gritado “Allahu Akbar” o “Alá es grande”, al momento de perpetrar el atentado que dejó ocho personas muertas.

“A partir de las investigaciones realizadas, aparentemente el señor Saipov ha estado planeando esto por muchas semanas. Hizo esto en nombre de ISIS, ya que encontramos elementos y notas en el sitio del suceso que indican eso. Aparentemente siguió casi de manera textual las instrucciones que ISIS ha puesto en sus redes sociales a sus seguidores sobre cómo realizar este tipo de ataques”.

Entre los fallecidos en este ataque, se contabilizaron cinco personas oriundas de Rosario, Argentina, razón por la cual el presidente de ese país, Mauricio Macri, señaló que en contra del terrorismo no puede haber “zonas grises” y todos deben luchar en su contra.

“Todos tenemos que estar comprometidos de pies a cabeza, en la lucha contra el terrorismo”, dijo mientras entregaba las condolencias a las familias de las víctimas.

Finalmente, agentes del FBI y la policía trabajaron desde primera hora de este miércoles para hallar pruebas en contra de Saipov en su barrio de la ciudad de Paterson, en el estado de Nueva Jersey.