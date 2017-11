Caso Iglesia: Comuneros mapuches imputados retoman huelga de hambre

Este jueves Benito y Pablo Trangol Galindo, acusados de eventual ataque y quema de una iglesia evangélica en Padre Las Casas, decidieron retomar la huelga de hambre que protagonizaron hace más de un mes, cuatro imputados.

De esta forma los comuneros mapuches se unieron a su hermano Ariel, quien nunca dejó la huelga de hambre, para demandar al Gobierno a que recalifique la querella en su contra por delito terrorista.

Según explicó Cristián Trankal, hijo del también acusado Alfredo Trankal, los comuneros decidieron retomar el ayuno debido al incumplimiento del Ejecutivo y la constante postergación del juicio oral por parte de la Fiscalía, quien no ha entregado antecedentes de la carpeta investigativa a los abogados defensores.

“el Gobierno igual podría interceder pero entendemos que no es mucho lo que puede hacer ahí. Es más que nada porque la Fiscalía no ha entregado todos los documentos como corresponde y ha maniobrado también el Labocar. En la última preparación del juicio tendríamos que haber tenido respuesta del Labocar de los exámenes que se realizaron, las muestras de los peritajes. Por dar un ejemplo, en los informes de los peritajes decía “pólvora positivo”, pero no salen los balances para decir en qué se basan para que sea positivo”.

Cabe señalar que Ariel Trangol Galindo no bajó la huelga la primera vez que lo hicieron el resto de los imputados. Por su parte Benito retomó la huelga hace 10 días y Pablo se sumó este miércoles, según explicó la familia de los comuneros.

Recordemos que después de la recalificación de la querella por parte el Ejecutivo, el juzgado de garantía de Temuco decidió mantenerlos en prisión preventiva pues el otro querellante en el proceso, el Ministerio Público, mantuvo la causal de incendio terrorista en el caso.

Para el próximo 13 de noviembre está agendada una nueva audiencia de preparación del juicio oral, el que se ha postergado pues los abogados defensores de los comuneros exigen que la Fiscalía entregue los antecedentes que dispone en la investigación.