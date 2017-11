El Golpe a Arturo Salah que podría paralizar el fútbol chileno

Durante los últimos días una serie de hecho han desestabilizado la gestión de la directiva que encabeza Arturo Salah en la ANFP. La incertidumbre respecto del futuro del torneo y una solicitud de detención en su contra podrían terminar con el ex director técnico fuera del ente rector del fútbol profesional chileno.

No son días tranquilos para el actual presidente de la ANFP. Luego de la eliminación de la selección chilena de fútbol del Mundial de Rusia 2018, una serie de hechos amenazan con obligar a renunciar al actual mandamás del fútbol chileno, quien al parecer ya no contaría con la venia de un sector importante del Consejo de Presidentes. Aunque esto aún no se haya hecho explícito.

En rigor son dos aspectos que complican al actual presidente. En primer lugar, la “vuelta de chaqueta” de algunos presidente de la ANFP respecto del torneo largo para 2018 y lo segundo, la orden de detención solicitada por dirigentes de Unión La Calera por el tema del descenso a la segunda división profesional.

En el primer caso, un grupo de dirigentes vinculados a las empresas de factoring que tienen contra las cuerdas a un número importante de clubes a nivel nacional, manifestó su preferencia de regresar a los torneos cortos con playoffs, al estilo mexicano y que marcó a los campeonatos nacionales de mediados de la década pasada.

De acuerdo a diversas versiones, dicha presión provendría de uno de los candidatos a quedarse con la propiedad del Canal del Fútbol, Fox Sports, la empresa norteamericana, aparentemente, vería con buenos ojos un torneo corto con playoff dado que sería “más atractivo para la audiencia” que una liga de dos ruedas.

Dicha idea se contrapone con lo acordado por el Consejo de Presidentes en el pasado y pone en duda uno de los principales legados que pretende dejar Arturo Salah, que es el regreso de los torneo largos. Campeonato que fue incluso acordado con el Sindicato de Futbolistas Profesionales, el Sifup, que ya ha levantado la alerta respecto del futuro del campeonato en caso de no respetarse lo ya votado.

El vicepresidente de dicha organización, Luis Marín, advirtió a los presidentes, “nosotros nos ponemos en alerta en relación a lo que creemos debe operar. Tenemos súper clara nuestra postura y de ahí no nos vamos a mover. Todos estos acuerdos y decisiones deben firmarse y ratificarse ahora. No es lógico que se cambie a última hora cuando todo estaba acordado. No se puede firmar y borrar con el codo lo que se acordó”, señaló Marín.

La situación se pone tensa para la directiva que encabeza Arturo Salah, tiene poco margen para negociar y la postura de los torneos cortos estaría ganando adeptos dentro del Consejo de Presidentes que, ya se ha visto con anterioridad, respeta poco los acuerdos alcanzados con el Sifup.

El lío con Unión La Calera

Si a lo anterior sumamos que el actual mandamás del fútbol chileno podría terminar detenido en los próximos días el panorama se vuelve cada vez más obscuro. Esto luego que Arturo Salah no acudiera a una audiencia en los Juzgados Civiles de la capital para dar cuenta respecto de si los equipos Deportes Puerto Montt y Deportes Valdivia, pagaron la cuota de incorporación para poder jugar en la Primera B.

Recordemos que este problema se remonta a la administración de Sergio Jadue donde se aprobó una cláusula usurera para que los equipos que ascendieran de la Segunda División Profesional pudiesen competir en la Primera B. Este problema se acrecentó con la denuncia presenta por Deportes Barnechea ante los Tribunales de Defensa de la Libre Competencia, que fue acogida y que permitió a los “Huaicocheros” jugar en la Primera B sin pagar un peso.

Si bien lo de Unión La Calera va por otra línea, sí busca atacar las cláusulas abusivas impuestas por la ANFP, en este caso, la decisión de cambiar los criterios de descenso que podrían derivar en la paradoja de que el equipo con mejor rendimiento de este semestre como es La Calera descienda a la, en rigor, Tercera División del fútbol chileno.

El cuadro de la quinta región intentó dialogar sin éxito, lo que motivó a que acudiesen a diversas instancias, entre ellas, el Tribunal del Deporte Internacional, TAS. Respecto de la citación al 17° Juzgado Civil de Arturo Salah, la idea era que presentará la documentación necesaria para acreditar el pago de Puerto Montt y Valdivia, los cuales no existen debido a que se acordó un pago mensual con dichos equipos.

De continuar esta situación, el fútbol chileno podría terminar sin presidente y sin competencia si se concreta la amenaza del Sindicato de Futbolistas de paralizar el fútbol profesional