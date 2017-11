Programa radial desde Santiago hacia Haití: “Chile puede aprovechar esta migración”

“La comunidad haitiana puede ofrecer más, no solo fuerza física sino que el conocimiento que tiene con sus profesionales”. Ese fue parte del mensaje en un programa que se escuchó por señal radial en Haití, pero por Internet en todo el mundo.

Son las 9 de la mañana del sábado 28 de octubre. Los periodistas, Peguy Jean y Frantz Exantus, inician una transmisión desde el estudio de Radio Universidad de Chile hacia Haití.

Durante más de cuatro horas, Radio Signal de Puerto Príncipe recibió la señal donde se escucharon diversos relatos de sus compatriotas que hoy residen en nuestro país. Mientras se desarrolla la transmisión, se suman diversas invitadas e invitados. Uno de ellos es esperado de manera especial.

Un día antes, el senador de Haití, Wilfrid Gelin, llegó a Chile como integrante de la comisión de Asuntos Extranjeros de su país para ser testigo de lo que está sucediendo en la realidad nacional. “La población haitiana acá está creciendo”, reconoció el congresista.

“Desde 2010 se sabe que la economía chilena ha crecido mucho y es estable. Considerando las oportunidades económicas, muchos de nuestros compatriotas emigraron, como en otros casos hacia Canadá o Estados Unidos. Esto permite que se abra una nueva relación entre Haití y Chile” dijo.

En su agenda, Gelin se reunió con la comunidad haitiana en Santiago y en otras provincias. También con aquéllos ciudadanos que pertenecen al departamento del Centro en Haití, zona que él representa en el Senado.

De visita por primera vez en Chile, Wilfrid Gelin destacó esta posibilidad de escuchar lo que está sucediendo a nivel cultural y económico, pero también una ventana para que sus familiares en Haití sepan cómo avanzan sus objetivos: buscar en Chile un nuevo rumbo para sus vidas.

“Me gustaría aprovechar de agradecer a la Radio Universidad de Chile por la oportunidad de dar una voz a los haitianos aquí” destacó Gelin.

También dando cuenta de la importancia de este medio en Haití. “Aunque no es mi rol, pero en nombre de la radio (Signal), quiero agradecer también y entiendo que ahora los haitianos en el mundo entero escucharon la transmisión porque es uno de los programas más escuchados en mi país” comentó.

Los organizadores de este programa especial desde Chile sacaron cuentas positivas. Aseguraron que fue una “oportunidad” para conocer o entender un poco más sobre la realidad de los haitianos en Chile.

Esa mañana, numerosos dirigentes sociales se unieron a la conversación en vivo. Emmanuel Cimeus (OSCHEC), secretario ejecutivo de la Organización sociocultural de los haitianos en Chile, advirtió que la falta de una ley migratoria no permite avanzar en materia de derechos humanos. “Aceptar al otro como legítimo”, dijo Cimeus.

“Aún hay falta de acceso en varios temas, como la salud. Actualmente es más fácil que con el pasaporte se atienda en el consultorio, pero antes no era así. Eso fue el resultado de nuestra lucha y tenemos varias luchas para ganar” concluyó.

Las circunstancias de la muerte de la ciudadana haitiana Joane Florvil luego de permanecer un mes hospitalizada y de haber estado detenida por Carabineros luego de ser acusada de abandono de su hija, han sido parte del debate público durante las últimas semanas. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara ha recibido a distintos invitados, entre ellos a Realyno Florvil, el hermano de Joane.

Realyno fue citado al programa en Radio Universidad de Chile para comentar varias materias. “Ha faltado entendimiento entre los actores. La presencia del senador (Wilfrid Gelin) marca muchas cosas para nosotros, hay gente que ha tenido dificultades y es necesario facilitar los temas y para eso, las instituciones competentes de cada país tienen que jugar su rol” afirmó antes de ingresar al estudio.

Agregó que en 2011 no se observaban tantos problemas, “pero no había tanta gente como ahora”. Con una mirada en la actualidad, lamentó que legalmente los derechos no se respeten en varias situaciones.

“Por ejemplo, un profesional. En mi caso: llegué a Chile en 2001 para convalidar mis estudios, es muy difícil y luego regreso en 2014. En 2016, debo entrar a la escuela, a pesar que tengo título. Y luego por el trabajo porque como se entiende que un médico, con título, llega acá y trabaja en un restaurante”.

Radio Signal que transmite en FM en la isla, y puede escucharse en vivo en Internet, ha sido conocida en el mundo por su apuesta comprometida con la población de ese país.

Se recuerda en artículos de prensa, por ejemplo, luego del terremoto de 2010 fue la emisora que se encargó de informar las 24 horas. A través de la radio se mantenían al tanto de la lista de sobrevivientes y fallecidos, anuncios del gobierno y la recepción de mensajes de parientes desde el extranjero.

Esa manera de “acercar” a los haitianos se repitió el pasado fin de semana pero ahora desde el sur del continente. Miles de sus compatriotas que se encuentran lejos físicamente de su tierra natal, pero a corta distancia en el recuerdo.