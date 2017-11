Sindicato de Metro enciende las alarmas por automatización del sistema

Este jueves fue inaugurada la nueva línea 6 del Metro de Santiago con un primer recorrido realizado a las 9.20 de la mañana por la Presidenta Michelle Bachelet desde Providencia a Cerrillos, en un tiempo de 19 minutos y pasando por estaciones como Estadio Nacional y Lo Valledor.

A las 16 horas se abrió este nuevo servicio para todo público, generando gran expectación y alegría entre la gente que esperaba la apertura de puertas de un remozado sistema de trenes subterráneo, ya que esta nueva línea presenta una automatización completa, vale decir los trenes no tendrán un conductor y tampoco habrá boleterías sino sólo cajeros automáticos para recargar la Tarjeta Bip.

Fue la propia Mandataria la que hizo un discurso inaugural, en el cual comparó esta apertura de la nueva línea de Metro con un parto, ya que -recordando a manera de mensaje al candidato presidencial Sebastián Piñera- en 2009 ella anunció la construcción de esta nueva extensión de la red de Metro, y ahora es ella quien dio el vamos a las operaciones de la Línea 6.

“Para uno siempre es una emoción inaugurar algo, pero es particularmente importante inaugurar algo cuando uno lo decidió en un gobierno anterior y le toca inaugurarlo en un segundo período, eso es particularmente importante. Y por tanto es un embarazo poquito más largo de 9 meses, pero por lo menos hay parto”.

Las 11 nuevas estaciones del trazado son: Cerrillos, Lo Valledor, Pedro Aguirre Cerda, Franklin (combinación con línea 2), Bío-Bío, Ñuble (combinación con línea 5), Estadio Nacional, Ñuñoa (combinación a la futura línea 3, que se habilitará el segundo semestre de 2018), Inés de Suárez y Los Leones (combinación con línea 1).

Con ellas se estima que más de un millón de personas se vean beneficiadas y puedan reducir sus tiempos de traslado entre las estaciones terminales en un 60 por ciento.

Preocupación en trabajadores ante creciente automatización de funciones

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Eric Campos, presidente del Sindicato de Trabajadores de Metro, se refirió a la inauguración de la Línea 6 del tren subterráneo que entró en operaciones este jueves.

Campos señaló que si bien comparten la alegría de los usuarios, especialmente la gente de Cerrillos y Pedro Aguirre Cerda, comunas que se integran por primera vez a la red del ferrocarril subterráneo, también manifestó su preocupación por los cambios en el mundo del trabajo que trae aparejada la implementación de esta nueva línea.

Especial inquietud genera entre los trabajadores la automatización de gran parte de las funciones del tren, como por ejemplo la conducción de los ferrocarriles, así como la carga de las tarjetas Bip, situación que representa un desafío frente a los más de 150 puestos de trabajo que no fueron creados producto de estas nuevas tecnologías.

“Esa es una manera de abordar la automatización, con diálogo social, con participación del sindicato y acá lo que se hizo fue desoír a las organizaciones sindicales el 2009, cuando se anunció que eran trenes sin conductor, nosotros eso lo miramos de manera crítica, pero también creemos al mismo tiempo, que tenemos el desafío de plantear soluciones para ese fenómeno porque claramente no vamos a detener el proceso de automatización”

Eric Campos, sostuvo que esta automatización de las nuevas líneas de Metro puede traer aparejados ciertos beneficios para los trabajadores, por ejemplo la reducción de las jornadas de trabajo, tal como sucedió en Sao Paulo o Buenos Aires en donde se reconoce que los trabajadores “per sé tienen una carga laboral específica”, por lo que se abren las puertas para regular de otra manera el trabajo.

Si bien, de acuerdo al dirigente, la automatización completa del servicio de Metro sólo puede ser implementada en las nuevas líneas que se abran de aquí al futuro, de todas maneras hay ciertas funciones que sí se pueden reemplazar en las líneas más antiguas, las que coinciden con las labores del personal tercerizado.

“La información que nosotros tenemos es que por razones de diseño de las propias líneas, se haría muy complicado automatizar donde hoy día no está automatizado. Sí nosotros vemos con temor, con preocupación procesos pilotos como en la estación Cerro Blanco donde, en este caso, la boletería fue remplazada por máquinas. Nosotros vemos con preocupación que el proceso de automatización no es sólo en los trenes sino también en los servicios que se entregan, y allí se afecta, principalmente, el trabajo más precarizado del Metro que es el subcontrato, me refiero específicamente a los cajeros y cajeras, y al personal de andén, que por motivo de la creación de estas puertas anti-suicidio, ya no van a ser necesario que estén los andenes”.

La ministra de Transportes, Paola Tapia, hasta el momento ha realizado un positivo balance de estas primeras horas, sin embargo conforme pasen los días habrá que ver cómo se desenvuelve esta nueva línea, con los horarios punta, así como la afluencia en estaciones importantes como Estadio Nacional para los grandes eventos.