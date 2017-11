Activistas del VIH y Confusam solicitan reunión con ministra de Salud

Nicolás Massai D. |Viernes 3 de noviembre 2017 18:25 hrs.

La principal preocupación es el traslado del tratamiento de los pacientes a los consultorios. "No hemos participado de la decisión y no aceptamos el traslado a un sistema donde no existen especialistas y donde se podría abrir la puerta a la discriminación" dijo el miembro de la Plataforma Social en VIH/Sida y Derechos Humanos, Víctor Hugo Robles.