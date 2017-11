Louis De Grange: “La línea 6 hará que la gente tenga un mes menos de trabajo”

P. López y C. Medrano |Viernes 3 de noviembre 2017 14:39 hrs.

“Es un tremendo proyecto, cambiará radicalmente la vida de cientos de miles de personas”, afirmó el académico de la Universidad Diego Portales y especialista en temas de transporte urbano, Louis De Grange, quien valoró la puesta en marcha de la línea 6 que ayudará, a su juicio, a descongestionar el tren subterráneo capitalino.

El ingeniero aportó un dato contundente al respecto. Con la reducción de por lo menos media hora por viaje, en total, los usuarios que utilicen de manera íntegra la nueva línea tendrán cerca de 220 horas menos de trabajo, lo que supone un aumento en la calidad de vida considerable.

De Grange recalcó que no solo los usuarios de la línea 6 se verán favorecidos sino que toda la red en su conjunto, dado que se descomprime el tránsito por la línea 1 que es una de las más demandadas del planeta.

Para De Grange, lo positivo de las políticas públicas en transporte es que tienen un efecto inmediato en la población “ayer había una efervescencia que era excepcional, en cambio con el Transantiago la embarrada quedó al tiro”, señaló.

De todas formas, advirtió que es necesario hacer que las políticas públicas dialoguen entre sí, algo que a su juicio hoy no ocurre “las comunas tienen por ejemplo cada una su propio plan regulador. Entonces en la línea 4 tienes que en Ñuñoa se permite la construcción en altura y en la Reina no, entonces te das cuenta que el proyecto que tienes para el metro no se relaciona con los proyectos que tienen las comunas”, sostuvo.

El académico criticó además el proceso de relicitación del Transantiago, que a su juicio está atrasado producto de la mala administración que a su criterio encabezó Andrés Gómez Lobo, beneficiando, de manera circunstancial, a los actuales operadores.

También recalcó en la necesidad de invertir de manera más fuerte en infraestructura en regiones, para hacer que las ciudades se vuelvan atractivas para vivir y descongestionar un poco a Santiago.