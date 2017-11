Confech: “Es impensado que la U. Autónoma reciba más recursos que una universidad estatal”

La Universidad Autónoma lidera los pagos del Estado por concepto de gratuidad. Según consignó La Tercera, de acuerdo a la última información entregada por el Ministerio de Educación, el plantel privado ha sido el que más fondos ha recibido durante 2017 con más de 42 mil millones de pesos para casi 14 mil beneficiados.

Según datos del Consejo de Rectores, esta institución recibía $ 28.968 millones, aumentando en un 46% los aportes por gratuidad.

En segundo lugar se encuentra la Universidad de Chile que tiene más de 10 mil beneficiados y recibió 41 mil millones de pesos.

El rector de dicha casa de estudios y presidente del Consorcio de Universidades Estatales, Ennio Vivaldi, criticó la forma en que se asignan estos recursos protegiendo y dando facilidades “a un modelo de negocios privado basado en entregar títulos profesionales”.

Mientras, para el rector de la Universidad de Los Lagos, Oscar Garrido, “otorgar recursos de todos los chilenos a una universidad privada como la Autónoma para garantizar gratuidad, es francamente regresivo”.

En tanto desde la Confech reiteraron sus cuestionamientos respecto al diseño e implementación de esta política pública. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio Medina, presidente de la Feusach criticó que a través de la gratuidad se otorgue financiamiento a instituciones privadas que ni siquiera cumplen con los requisitos necesarios.

“Lo que hoy día existe está claramente enfocado en universidades que quizás no deberían recibir porque están investigadas por lucro, o no cumplen con los márgenes que el Estado está poniendo, incluso la nueva ley que pone varios requisitos, entonces además del despilfarro de recursos que trae el CAE, hoy la gratuidad está financiando a universidades que ni si quiera cumplen con los márgenes mínimos como no tener lucro”.

Medina apuntó además a las diferencias entre ese plantel privado y la realidad de las universidades públicas regionales, las que han sufrido un abandono por parte del Estado.

“A mí me gustaría poner el ejemplo de lo que es una universidad estatal de región versus la Universidad Autónoma, o sea, realmente es impensado que la Universidad Autónoma reciba más recursos del Estado vía gratuidad, que una universidad de región estatal que claramente está en condiciones mucho más precarias de financiamiento. Esta política pública está mal implementada y esperamos que no pase lo mismo durante los próximos meses cuando se revise la ley”.

El dirigente estudiantil fue enfático en que la gratuidad en los términos propuestos por el Gobierno “es una mala política pública” ya que el financiamiento al alumno, “va en la línea contraria de una educación entendida como un derecho social”.

Y pese a que reconoció que la iniciativa es un avance, donde en universidades como la Usach más del 85% está estudiando gratis, ésta no puede ser por glosa presupuestaria, y debe existir un fortalecimiento importante a las universidades estatales, sobre todo de regiones.