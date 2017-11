Concesiones hospitalarias enfrentan a los comandos de Goic y Guillier

Con acusaciones de ambos lados sobre una supuesta “ideologización” del debate, los comandos de Carolina Goic y Alejandro Guillier abordaron el tema de la concesión para la construcción de hospitales en eventuales gobiernos. Mientras desde el comando de la senadora por Magallanes llamaron a no “mentir” diciendo que la concesión significa privatizar la salud pública, desde el equipo del senador plantearon que el sistema “ha sido un tremendo fracaso”.

Las concesiones en materia de infraestructura pública han vuelto a abrir el debate entre las dos candidaturas presidenciales de la Nueva Mayoría, especialmente las relacionadas con la construcción de hospitales. Esto luego que desde el comando de Carolina Goic se planteara a nivel programático que se potenciará “el uso del sistema de concesiones para la construcción de infraestructura”.

Este planteamiento entra en colisión tanto con la política de construcción de hospitales que el gobierno de la Nueva Mayoría planteó en su programa en 2013, y también con los postulados que en esta materia han realizado desde la candidatura presidencial del senador por Antofagasta.

Justamente, desde el comando de Alejandro Guillier, la diputada del PC Karol Cariola señaló que el rechazo a este sistema para la construcción de hospitales, se basa tanto en la teoría como en la experiencia, la que calificó de “un fracaso tremendo y que ha traído consecuencias negativas en la población”.

“Al menos en el caso de los hospitales, y lo ha dicho nuestro candidato Alejandro Guillier, más que dudas tenemos certeza de que esto no ha sido ni más rápido, ni más eficiente, ni más conveniente para el Estado, sino que ha sido todo lo contrario: más lento, menos eficiente y más caro, entonces por todos lados la contradicción de un sistema de construcción de hospitales concesionados está a la vista”.

En tanto, desde el comando de Carolina Goic, el ex ministro de Salud y actual candidato a diputado por el distrito 10, Pedro García, defendió que se reconsidere el sistema de concesiones como una forma de dotar de centros asistenciales a la población de manera rápida. “Dónde están los hospitales de Quillota, el complejo Marga-Marga”, se preguntó García.

En este sentido, el ex secretario de Estado calificó como “una gran mentira” cuando se plantea que los hospitales concesionados significan que se privatizan dichos recintos asistenciales, en donde las personas no pagan, salvo algunos servicios como los estacionamientos.

“Es fundamental que la gente entienda que la concesión no es una privatización, el que diga lo contrario está mintiendo. Ahí tú tienes los hospitales de La Florida y de Maipú y ahora en unos días más ya entra en régimen completo el de Antofagasta que son hospitales públicos, en donde las personas no pagan y en donde, claro, hay algunas cosas como los estacionamientos que tienen que ser pagados, pero es lo mismo que pasa en los hospitales públicos”.

Además, Pedro García hizo énfasis en una eventual carencia de recursos por parte del Estado para acometer este tipo de obras públicas, por lo que se haría aún más necesaria la participación de privados.

La diputada Karol Cariola señaló que, si bien desde su punto de vista tampoco se trata de poner la discusión en planos de blanco y negro respecto de lo que significa concesionar hospitales, ya que desde el mismo comando de Guillier asumen que este sistema es necesario para construir otro tipo de infraestructura pública, en materia de salud esto significa el lucro de unos pocos a costa de la salud de la mayoría de la gente.

“Acá no se trata de decir que esta es la privatización absoluta, pero sí es una expresión importantísima de lo que ha significado la privatización de la salud en nuestro país, y los efectos los hemos visto en cómo las empresas concesionarias han lucrado a costa de la salud de la gente, y eso no es discutible. Incluso los mismos diputados de la DC salieron a decir que no estaban de acuerdo con ese punto del programa de gobierno de la candidata Carolina Goic”

“Un hospital concesionado puede costar hasta tres veces más que un hospital construido de manera directa”, concluyó la parlamentaria comunista, en medio de una discusión que promete ser una de las tantas tensiones que se podrían suscitar a la hora de negociar apoyos en una eventual segunda vuelta entre las candidaturas de Carolina Goic y Alejandro Guillier.