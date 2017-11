El bandidaje internacional en acciòn  

Señor Director:

Roban a sus paìses, esconden el botìn de sus fechorìas en paraísos fiscales que son a veces presentados como Estados respetables ( Luxemburgo, Holanda, Irlanda, el Estado de Delaware en USA, etc, etc ), se niegan a pagar los impuestos descargàndose sobre los asalariados y los jubilados para financiar los servicios de las naciones de que ellos fructifican , en resumen la categoría de bandidos internacionales revelados por el Paraíso-papers hoy dìa como el Panamà-papers ayer es una categoría de delincuentes que no cesa de crecer.

Este bandidaje, tan inescrupuloso en sus negocios como inclemente cuando se trata de los intereses de los pueblos y naciones desfavorecidas , recluta a sus miembros en una amplia gama de actividades pues entre ellos se encuentran las empresas con ganancias multimillonarias ( NIKE, las francesas TOTAL y Dassault,etc,etc ) y los monarcas como la reina inglesa, los primeros ministros como el canadiense , los ministros como el americano Ross,etc,etc.

La hez de la humanidad que està hoy en dìa en la cima de los negocios y de los asuntos mundiales aumenta su poder y su riqueza aprovechándose de los rìos de corrupción que irrigan la polìtica y la vida pùblica en general de los paìses europeos y de América del Norte al mismo tiempo que usufructa de la venalidad de los dirigentes de paìses como el nuestro.

Quizàs estemos alcanzando ya ese momento culminante en que esta ola de sinverguenzuras y de bandolerismo serà violentamente refrenada por los pueblos hartos del abuso y de la mentira.

José Aguirre