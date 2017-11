Experta por capitalización de TVN: “No va a cambiar nada”

Desilusión fue lo que causó en algunos expertos la aprobación en el Senado para capitalizar a TVN que se llevó a cabo este martes. En conversación con este medio, la académica de la Universidad de Chile, Chiara Sáez, indicó que hubo una diferencia abismal entre lo que se pudo haber concluido a partir de esta discusión sobre televisión pública y lo que se terminó por debatir.

“Efectivamente no va a cambiar nada. Vamos a tener una segunda señal, o sea, el canal cultural, que no es claro que no va a tener publicidad. Respecto al directorio no dice, por ejemplo, que la mitad de las personas que lo componen tienen que tener claro el tema administrativo y la otra mitad tiene que saber qué significa hacer televisión, qué significa la creación audiovisual, qué significa la imagen. Nada de eso va a estar aquí”, comenta.

La experta también hizo referencia al inicio de la televisión pública, luego de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, afirmó, los países europeos se dieron cuenta de la relevancia que tenía “contar con sistemas de medios públicos que profundizaran en valores como la democracia, los derechos humanos, la construcción de identidad de una manera que no sea atentatoria de otras identidades”.

En ese sentido, criticó el actual modelo neoliberal que distorsionaría ciertas temáticas a nivel cultural: “comunicación social no está separada del resto de las dimensiones de la vida social. Si tenemos un sistema de salud distorsionado, un sistema educacional distorsionado y un sistema de seguridad social distorsionado, es imposible esperar que el sistema de medios no esté distorsionado”.

Fue así como reiteró la pobreza que se produjo este martes en el debate del Senado, mostrando su desilusión por lo que se terminó por aprobar.