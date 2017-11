Carmen Gloria Quintana: “El ministro Campos parece abogado de los genocidas”

A través de una carta, la sobreviviente del caso Quemados, Carmen Gloria Quintana, exigió las disculpas del ministro de Justicia, Jaime Campos, luego que este pusiera en duda el compromiso presidencial de cerrar el penal de Punta Peuco. “Es un hecho de conocimiento público que tuve una reunión con la Presidenta de la República. Después de dicha cita, a los pocos minutos, hice un punto de prensa en el mismo palacio de La Moneda, en la que hice público lo que me manifestara la Presidenta (Michelle Bachelet) respecto a su deseo de cerrar el penal de Punta Peuco”.

La hoy psicóloga radicada en Canadá expresó su indignación con el secretario de Estado por la forma en que este puso en duda su palabra: “No solo fui una víctima, también he sido una incansable luchadora y denunciadora de las violaciones a los DDHH de Pinochet. Le recuerdo que durante la dictadura me encontré con el Papa, denuncié en las Naciones Unidas y varios países del mundo el salvajismo de la dictadura, esto a pesar de mi precario estado de salud en esa época. Incluso retorné desde Canadá a Chile en el año 1988 a luchar por el triunfo del No junto a miles de jóvenes que creíamos en un Chile mejor. Yo me pregunto ¿dónde estaba el Señor Campos en esa época? ¡Jamás lo vi en alguna manifestación contra la dictadura o en defensa de los DDHH!”

Para Carmen Gloria Quintana “desmentir” las palabras de Campos es un “deber ético” toda vez que es de público conocimiento el compromiso adquirido por la Presidenta Michelle Bachelet sobre el cierre de la cárcel para violadores de Derechos Humanos. Por ello declaró lamentar “enormemente la liviandad con que este señor se refiera a un tema tan sensible que afecta profundamente las relaciones sociales de los chilenos y que hizo y hace sufrir a miles de compatriotas. Chilenos que aún luchan por saber la verdad, por acceder a la justicia y saber dónde están los cuerpos de los detenidos desaparecidos”. Acto seguido acusó al ministro por su poca sensibilidad en materia de derechos humanos: “Este señor parece no tener sensibilidad ni empatía ni con las víctimas ni con los niños vulnerables del Sename. Más bien parece un abogado defensor de los genocidas y delincuentes de lesa humanidad presos en Punta Peuco”.

En su carta, además, hace hincapié en la trayectoria profesional del hoy jefe de la cartera de Justicia, acusándolo de nunca haber sido parte del debate ni defensa de las víctimas de la dictadura de Pinochet: “Conociendo su trayectoria no me extraña en absoluto su proceder, pues como hiciera presente hace algunos meses atrás la abogada Carmen Hertz, el abogado Campos nunca estuvo presente en la defensa de los DDHH durante la dictadura ni después de ella. Es más, en su trayectoria, el señor Campos fue opositor del gobierno de Salvador Allende, miembro del Partido Izquierda Radical (PIR) y que de acuerdo a registros fotográficos de la época en el diario El Sur de Concepción, recibió como dirigente universitario a Pinochet en una de sus primeras visitas a esa región en 1974. Lo que explica su visión y proceder en las causas de los DD.HH.

Considero que para asumir responsabilidades de Estado, se requiere de una mínima visión de país, que este señor no posee. Por sus palabras y acciones perjudican enormemente la sana política, al gobierno y en definitiva al país. Evidentemente, no renunciará voluntariamente a su cargo pues no percibe con altura de miras la responsabilidad ni la dignidad del cargo”.

Sin perder la esperanza, Carmen Gloria Quintana hizo un nuevo llamado a la mandataria para cumplir con el compromiso de cerrar el cuestionado penal: “Abrigo la esperanza que mi presidenta haga realidad lo que me manifestara en la aludida reunión. El mundo ha dado lecciones de cómo se afronta el tema de DDHH para que nunca más ocurra. Alemania aún procesa a genocidas de la época de Hitler, a pesar de tener 90 años. No estamos hablando de cualquier delito, si no de delitos a la humanidad, una humanidad que es el sujeto de derecho”.