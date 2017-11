Editorial Cuarto Propio denuncia censura de Municipalidad de Providencia

El 2 de noviembre, Claudia Pezo, encargada de actividades del Café Literario Parque Bustamante, informó a la Editorial Cuarto Propio la suspensión de una actividad comprometida para el miércoles 8 del mismo mes: “Junto con saludar y tal como les comunicamos por teléfono, lamentamos informar que debido al retraso en el proceso administrativo de firma de convenios, nos vemos en la obligación de suspender la presentación del libro Danilo (El hacedor de papelógrafos) de Antonia García Castro (…). Nuestras disculpas por los inconvenientes que esto pudiera provocar a todos ustedes”, indicó a través de un correo electrónico.

La presentación de este volumen, que narraba la vida de uno de los fundadores de la Brigada Ramona Parra, correspondía a la primera de tres presentaciones que la editorial había programado para noviembre en el espacio de Providencia. Entre estas otras actividades estaban el lanzamiento del libro Hermana Teresa de Bárbara Mujica, fijado para el 15 de noviembre, y El exiliado y la mamushka del autor Guillermo Mimica, que debía lanzarse el 22 del mismo mes.

Sin embargo, luego de este aviso, fue puesta en duda toda la programación que había sido pactada por el Café Literario y la Editorial con casi un mes y medio de anticipación.

“Luego que nos llegó el correo el 2 de noviembre, donde nos avisaban que se suspendía la actividad del libro Danilo (El hacedor de papelógrafos) de Antonia García Castro preguntamos qué iba a pasar con las otras presentaciones, porque estábamos encima de las fechas y nos dijeron que no nos podían garantizar que las otras actividades se pudieran realizar, porque los procesos administrativos seguían demorados”, comenta Marisol Vera, directora de Editorial Cuarto Propio.

Para la editora esta situación no deja de ser “extraña”, ya que nunca antes se habían enfrentado a una negativa de este tipo. “Aquí no hubo otra razón que la de un proceso administrativo, lo que es rarísimo. Misteriosamente nos avisaron seis días antes, lo que generó un gran descalabro, porque la autora venía desde Buenos Aires a la presentación”, agrega Marisol Vera.

A esa altura, la planificación de las actividades estaba tan avanzada que ya habían sido entregadas las invitaciones y los afiches de la promoción de cada uno de los eventos.

El convenio

Según Marisol Vera, el único proceso administrativo que se realiza ante este tipo de actividades es la firma de un convenio en donde se autoriza el uso del espacio público para la actividad cultural. “Este convenio siempre lo firmábamos un día antes o el mismo día de la actividad, porque siempre hay demoras de parte de la Municipalidad. Pero este proceso administrativo y, aparentemente, ese convenio no lo tramitaron desde la Municipalidad”, dice.

“Jamás habíamos vivido una situación como esta, pero a mí no me puede dejar de parecer curioso que este libro, que tiene que ver con uno de los fundadores de la Brigada Ramona Parra, sea el primero que por problemas administrativos no pueda ser presentado. Esa es una elucubración, pero me parece curioso”, señala Marisol Vera.

Marisol Vera también explica que por ahora están buscando otros lugares para presentar los libros comprometidos, ya que los autores deben trasladarse, en algunos casos desde el extranjero, para lo lanzamientos. “Esto es una falta de respeto sin precedente para el trabajo cultural que durante un montón de años ha realizado la Editorial con el Café Literario, con el público y con los autores. Es decir, es un despropósito incomprensible”, concluye la directora de Cuarto Propio.

Desde la Municipalidad de Providencia señalaron que la presentación de libro no pudo concretarse ya que “el convenio no hizo a tiempo, pero esto no significa que se haya negado el permiso”. Sin embargo, no quisieron dar más detalles sobre esta situación.