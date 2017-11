Universidad de Chile recibe manuscrito original de Marta Brunet

El tres de noviembre se cumplieron 53 años desde que la escritora y Premio Nacional de Literatura 1961, Marta Brunet, firmó su testamento en el que nombró como heredera universal de su obra a la Universidad de Chile. Cinco décadas después y en una sala del núcleo patrimonial de esta Casa de Estudios, autoridades y distintos representantes de la comunidad universitaria se reunieron ante la llegada de una nueva pieza del acervo de la autora: el manuscrito de Montaña Adentro, la primera novela de la autora y obra que la haría conocida.

La pieza fue otorgada a la Casa de Bello por la familia de Mario Ferrecio, un destacado filólogo chileno que había encontrado la obra original.

Con este gesto el manuscrito pasa a conformar el Archivo Central Andrés Bello de la U. de Chile, integrando la Colección Manuscrito de este núcleo patrimonial y, por lo tanto, entra en calidad de Monumento Histórico Nacional, como toda esta colección.

La historia de este legado comenzó en un cuaderno escolar fechado en 1922 en la ciudad de Chillán y continuó en un viaje a Santiago, en la casa del crítico literario Hernán Díaz Arrieta (Alone). “Dan ganas de echar a vuelo las campanas cuando nace un escritor de la talla de Marta Brunet”, escribió Alone ante la lectura del manuscrito. No pasarían muchos meses para la publicación de Montaña Adentro (1923), el punto de partida de Brunet en la escena literaria. Al tiempo que se inicia la difusión de la obra de Brunet, no se sabe más del texto original. Esto, hasta el 2000 cuando llega a manos de Mario Ferreccio.

“A partir de este día el manuscrito pasa a la esfera pública al estar bajo el alero de una institución estatal como la Universidad de Chile. Esto significa que estamos un paso más adelante en nuestra tarea de preservar y difundir el legado de esta autora, tarea que seguiremos desempeñando con ahínco y entusiasmo”, señaló la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zerán.

Por su parte, la directora del Archivo Central Andrés Bello, Alejandra Araya indicó: “Para el Archivo Andrés Bello es realmente un honor recibir este manuscrito en un año particularmente importante para nosotros, en el que se ha reactivado el gesto de la donación a la U. de Chile de un patrimonio relevante para nuestro país y el mundo. Esta donación se inscribe en gestos de confianza y de compromiso con el futuro que nos enorgullece muchísimo”.