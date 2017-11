Julio Isamit, el nuevo protegido de los financistas de Chile Vamos

“La centroderecha necesita ‘sangre nueva’”. Así irrumpió en la contingencia Julio Isamit por medio de una entrevista concedida al diario La Tercera, publicada en 2015, tiempo después de egresar de Derecho en la Universidad Católica, hito que lo convirtió en el primer profesional de su familia.

Dos años después, y a una semana de la elección parlamentaria, el abogado se posiciona como miembro del equipo educacional de la campaña de Sebastián Piñera y un rostro nuevo dentro de Chile Vamos, mucho más sintonizado con los problemas reales de la clase media, aquella que conoció en los suburbios de Santiago durante su época de sambernardino, antes de mudarse a Providencia.

Su imagen, ahora, se puede ver sonriente y estática en propagandas apostadas en la avenida Pocuro y Eliodoro Yáñez, vistiendo una camisa de jeans, al lado derecho del ex presidente. Con solo 28 años, Isamit está a la cabeza del movimiento Republicanos; sin embargo, competirá en un cupo UDI por uno de los ochos escaños a diputado que ofrece el Distrito 10°. Por su lado también está Jorge Alessandri (UDI); y junto al hermano del alcalde de Santiago, encabezan la lista nacional de postulantes con mayor cantidad en aportes a su campaña.

El detalle es sabroso, pues la ‘sangre nueva’ de la coalición, erigido como recambio generacional y cercano a Jaime Bellolio, acumula donaciones de personajes relacionados a una empresa que se coludió para fijar precios en el papel tissue. Y más: un contundente círculo del sector bursátil, compuesto por empresarios de ‘Plaza Italia para arriba’, componen la lista que finaliza con un ex miembro del directorio de La Polar, multado por la Superintendencia de Valores y Servicios (SVS) en el bullado caso de repactación unilateral.

El respaldo Matte

“Yo me alegro mucho que la señora Patricia Matte y su familia me hayan apoyado, porque llevamos años trabajando juntos en materia de educación”, dice al otro lado del teléfono Julio Isamit.

La relación con el grupo Matte no se limita al aporte de Patricia, la hermana de Eliodoro y Bernardo, herederos del clan. A éste se le suma uno por parte del cónyuge de ella, Jorge Larraín Bunster, y la de su hija, Patricia Larraín Matte, con 1 y 2 millones respectivamente. Todas estas personas tienen participación directa en la propiedad de CMPC –aparecen en la lista de accionistas publicadas por la SVS, y además la controlan por medio de otras sociedades tales como Forestal Cominco–, empresa matriz detrás del escándalo de colusión del papel tissue, la misma que repartirá cierto monto a cada chileno mayor de 18 años por los perjuicios ocasionados luego de la fijación de precios.

¿Esta sangre nueva se financia con las mismas personas, como la familia Matte?

Yo dije que era importante que a la centroderecha llegaran personas que pudiéramos aportar a una renovación generacional, diversidad social y también una sólida formación en las ideas. En estos dos años que llevo metido en política más activa he hecho siempre un llamado a la unidad de nuestra coalición, que los necesita a todos, y me alegro que personas apoyen nuestro proyecto con ideas claras y con la fuerza de la juventud.

Los dos sabemos cuáles son los antecedentes de esta empresa. ¿No tiene problemas con que lo financien desde ahí?

Con Patricia Matte nos conocemos desde que yo era dirigente estudiantil en el Instituto Nacional, discutiendo sobre educación. Respecto al caso de colusión, yo he sido claro en condenarla. Si buscas una columna mía en El Líbero, yo dije que la colusión me parecía injusta, ilegal e inmoral, y me alegro mucho que la propia familia Matte y hoy día la administración de CMPC reconozcan el error y pidieron disculpas al país y se hayan comprometido a hacer un pago compensatorio según el acuerdo con Sernac.

Al que no escuché pedir perdón fue a Fernando Franke, ex miembro del directorio de La Polar, que tuvo que pagar 87 millones de multa en 2015 por faltar a su deber en el caso de repactaciones. Él aportó 2 millones para su campaña.

– Sí, la verdad es que yo no conozco personalmente a Fernando Franke, a diferencia de lo que hablábamos recién de la familia Matte, sin perjuicio que agradezco y valoro el aporte de todas las personas que tú nombras, incluyendo la de ex profesores y quienes nos escriben por Facebook y aportan 4 o 5 mil pesos. Hemos hecho un llamado a que la ciudadanía participe, porque en el fondo yo mismo me endeudé con un crédito, y por tanto, creo que es importante que apoyen a los candidatos.

El crédito del que habla Isamit también remite a una relación con el grupo Matte, puesto que la familia es nada menos que la controladora del banco Bice –a través de Bicecorp–, entidad que facilitó los 40 millones auto-aportados por el candidato a su propia aventura hacia la Cámara. “Te aseguro que no hubo ninguna facilidad. La verdad es que te den créditos cuesta un mundo”, declara.

Pero este dinero todavía dista de los 100 millones casi 600 mil pesos que alcanzó a recaudar la Isamit. Así se construye el relato paralelo que se para frente al otro enarbolado en pos de la clase media.

Cuéntame una historia original

“A tu primera pregunta, si es que voy a defender intereses, la respuesta es categórica: no”, afirma Julio Isamit. La interrogante nace a partir de empresarios relacionados al mundo bursátil y financiero que únicamente aportaron a la campaña del sambernandino. Como Fernando Massú Taré, por ejemplo, presidente de BTG Pactual Chile y ex CEO de Corpbanca, que donó 1 millón 500 mil; o Francisco Mozó Díaz, socio y director de Econsult, que aportó 1 millón; o José Manuel Silva, socio y director de inversiones en LarrainVial, que se puso con otro millón y medio; o Juan Luis Gandarillas, gerente general de la misma corredora de bolsa, que realizó un aporte de 520 mil pesos.

“Llevo 10 años vinculado al mundo público desde que fui dirigente estudiantil hasta ahora, y la verdad es que siempre me las he jugado por principios; por ideas que considero relevante para la vida en sociedad, como libertad humana, economía libre al servicio de la persona, la importancia de la descentralización y cosas así. Ese tipo de principios lo voy a defender siempre. Esas personas ven a una persona que defiende sus ideas con valentía, con respeto por el que piensa distinto, y eso los mueve a hacer un aporte”, dice.

Yo puedo dudar que usted vaya a velar por el derecho de las personas. No solo por los empresarios ligados al escándalo tissue, sino que también por el financiamiento de una familiar de un grupo que participa en Falabella, retailer que ha tenido problema con consumidores.

Lo importante es que las personas siempre van a tener la total tranquilidad de que yo voy a votar por mis ideas, por mis principios, que pueden ser distintos a los tuyos y a los de distintos medios. Pero yo voy a votar siempre acorde a mis principios, y por tanto no hay que dudar de la honorabilidad de las personas, sino en base a la confianza plena que voy a actuar siempre acorde a mis principios. Son las razones de fondo del porqué uno se mete en esta aventura política.

La lista de empresarios financistas de la campaña de Julio Isamit la complementan personalidades como Federico Valdés, rector de la Universidad del Desarrollo; el abogado Fernando Barros Tocornal; Patricio Parodi Gil, miembro del directorio de Banmédica; Juan Gerardo Jofré, miembro del directorio de Enel; y Francisco Tisné, socio de Moneda Asset Managment Chile, entre otros.

