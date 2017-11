Proyecto de Alejandra Celedón participará en Bienal de Arquitectura de Venecia 2018

La arquitecta Alejandra Celedón encabezará al equipo interdisciplinario que llevará a la Bienal de Arquitectura de Venecia 2018 la representación nacional, con Stadium, un proyecto sobre segregación urbana que surgió producto de una investigación sobre la vivienda en los años ochenta en Chile.

La propuesta fue seleccionada por un jurado compuesto por figuras como Smilan Radic, Edward Rojas, Eva Franch y Enrique Walker, entre otros.

El proyecto además fija tres hitos históricos llamados Tres estadios del Estadio: el mundial de fútbol de 1962, el uso del recinto como centro de detención y tortura en 1973 y la visita del Papa Juan Pablo II en 1987.

El jurado consideró que ésta “es una propuesta relevante en términos disciplinarios y sociales, que proporciona una lectura de la ciudad a través de un acontecimiento específico. El proyecto inicia una conversación urgente sobre la necesidad de tomar conciencia sobre los procesos urbanos de segregación y los pasos a seguir para avanzar hacia una sociedad más libre”.

Sobre Alejandra Celedón

Alejandra Celedón es arquitecta graduada de la Universidad de Chile, Magíster en Estudios de Arquitectura Avanzada por The Bartlett, University College London y Doctora en Historia y Teoría de la Arquitectura por The Architectural Association School of Architecture. Su tesis doctoral, “Rethorics of the Plan”, estudia la relación entre los dibujos y las palabras, entre los objetos y los discursos, discutiendo cómo el inestable significado de la planta a través del tiempo ha registrado y gatillado cambios disciplinares.

Su investigación actual trata sobre estrategias arquitectónicas y políticas urbanas para la vivienda en la década del ‘80 en Chile, y su relación con el rechazo a la planta y a la planificación dentro de la disciplina. Este proyecto de investigación no sólo trata el problema de la vivienda en nuestro país y su particular historia, sino que también discute problemas teóricos y disciplinares de alcance internacional, particularmente la arquitectura como aparato (dispositivo) que opera dentro de las prácticas de gobierno y la economía política. Sus últimas publicaciones incluyen “Half-Plan” en San Rocco, “Footprints” en ARQ.

Ha enseñado en la Architectural Association, la Universidad de Chile y la Universidad San Sebastián, donde fue Directora de Investigación y Postgrado. A través del Programa de Inserción de Capital Humano Avanzado de Conicyt, en 2016 ingresa como Investigadora y Profesora Asistente en la Universidad Católica de Chile, donde imparte actualmente el Taller de Investigación y Proyecto en el Magíster de Arquitectura.

Ha sido profesora visitante en la Universidad de Costa Rica e investigadora visitante en el Study Centre de CCA en Montreal.