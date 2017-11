Héctor Noguera: “La muerte se convirtió en un ritual publicitario”

Hace algunos años el actor Héctor Noguera, Premio Nacional de Artes de la Representación 2015, se topó con un texto del dramaturgo griego Iakovos Kambanellis: El epicedio.

La obra correspondía a un monólogo protagonizado por un escritor que llamaba por teléfono a uno de sus amigos para proponerle un inusual pacto: en vida cada uno escribiría el epicedio del otro. De esta forma, el primero que muriera tendría asegurado los elogios en su funeral. Esto, según el artífice del plan, les permitiría trascender, elevar las ventas de los libros que en vida no habían podido vender y solidificar una carrera internacional.

De inmediato Noguera comenzó a trabajar en una adaptación de la obra que actualmente se encuentra en la cartelera del GAM: “Este texto me llamó la atención, porque tenía una idea sobre la muerte muy contemporánea que no había leído antes en ningún lado”, cuenta el actor.

“Me pareció que trataba temas que son tabú. Entonces, creí que hacer una obra sobre este tema era importante. Además, me pareció un desafío ya que la obra prácticamente no tiene movimiento sino que es una sencilla conversación telefónica”, comenta el actor.

El personaje principal de la obra constantemente repasa los funerales a los que ha asistido. También es un hombre de edad preocupado por su muerte y su trascendencia. ¿Cómo ve esta comercialización de la muerte?

La muerte se convirtió en un ritual publicitario, tiene un fin económico. O sea, es la utilización del rito. Ahora eso pasa porque estamos en un mundo donde eso está naturalizado. Se ve en todos lados. En todo tipo de manifestación ritual: el matrimonio o el nacimiento. Todo se transforma en hechos sociales que tienen una connotación económica y de beneficio. En el fondo, todo es un negocio.

En la obra se presenta la idea de que cuando un escritor muere, de inmediato el mercado editorial reedita los libros que tiene sobre el recién fallecido. Esa es una idea muy crítica sobre algo que se vive a diario.

Por supuesto. Hoy si hay un entierro muy numeroso, de mucha gente y eso se transmite a través de muchos medios, indudablemente las editoriales van a publicar las obras del autor fallecido.

Pero eso no tiene nada que ver con la calidad de la obra del autor…

Claro que no y eso es lo grave.

En la obra también está el tema de trascender…

Todos queremos trascender de alguna manera, unos más y otros menos. Somos seres que tenemos una conciencia y esperamos que esa conciencia no necesariamente desaparezca con la muerte, entonces queremos que esas acciones no terminen con nosotros, sino que se proyecten. Lo que pasa es que en este personaje, el protagonista de la obra, más que trascender le interesa la venta de sus libros, porque para él la trascendencia es la venta. Eso es lo absurdo que tiene.

La obra también se presenta en una puesta en escena distinta, es decir, el público rodea por completo al personaje principal. ¿Por qué privilegiar este formato?

Porque me parece que el acercamiento del público con el actor es importante. Esta no es una obra que necesite una escenografía. Aquí es muy importante la visualidad y el texto, y el público mientras más cerca esté del texto, es mejor. También en algunos teatros, lo hemos hecho de manera convencional, con un teatro frontal, pero si tenemos una sala donde se pueda hacer con este formato, lo hacemos.

¿Cómo fue tratar el texto griego para acercarlo a un público chileno?

Aquí no se necesita hacer un acercamiento. El espectador sabe que eso que sucede en Atenas, también sucede aquí y lo he visto suceder en todas partes. No se necesita un trabajo especial de acercamiento.

Y usted, ¿cuánto coincide el personaje principal?

Voy a los funerales que van todos. No soy asiduo a los funerales ni un asiduo por convertir todos los eventos en negocio. De ninguna manera. Pero si observo que eso ocurre. Las únicas semejanzas que somos hombres de edad y nos acercamos a la muerte.

Y la muerte, ¿está muy presente en su cotidiano? ¿En las conversaciones, por ejemplo?

Por supuesto. Uno comienza a hablar más de la muerte en la medida que va avanzando en edad.