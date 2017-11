Caso SQM: Levantarán secreto bancario de Marco Enríquez-Ominami

El Ministerio Público, entidad que realiza la investigación del Caso SQM, logró extender en seis meses el plazo de indagación sobre los imputados, hasta marzo de 2018, lo que permitirá estudiar con mayor profundidad los antecedentes de aportes hacia Fulvio Rossi, Marco Enríquez-Ominami y Jorge Pizarro.

Sobre este último, la fiscal Carmen Gloria Segura dijo que el senador de la Democracia Cristiana tomó la decisión de no comparecer, que por lo demás es completamente legítima.

“Rige el principio de no autoincriminación. Los imputados no están obligados a declarar en su propia contra en la investigación. Como decidió no comparecer, vamos a hacer otras diligencias que nos permitan establecer lo que queremos preguntarle, de otra manera”, afirmó.

Respecto del actual candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, la fiscal Segura afirmó que son alrededor de 21 diligencias las que están pendientes, y el grueso de ellas se relaciona a un tema en particular.

“Las más importantes son las que tienen que ver con el levantamiento de secreto bancario, el acceso de toda la información y el análisis de trazabilidad de los movimientos bancarios desde las cuentas de Cristian Warner y otras finalmente hacia sus empresas”, indicó.

La fiscal aseguró que el tribunal autorizó el levantamiento de secreto bancario de ME-O respecto de su empresa Rivas & Rivas.