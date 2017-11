Gepe hará su primer concierto en el Movistar Arena

Gepe hará su concierto más masivo en solitario el 8 de abril del próximo año, cuando se presente por primera vez en el Movistar Arena.

Así lo anunció este martes el músico, que este año acaba de editar el disco Ciencia exacta a través del sello Quemasucabeza y para 2018 también prepara un disco con versiones del folclor.

El del Movistar Arena será el escenario más grande que Gepe haya pisado luego de estar en el Festival de Viña del Mar y en dos ocasiones en el Teatro Caupolicán (2014 y 2016), ambas con entradas agotadas.

De este modo, el cantautor hará un repaso por sus seis discos de estudio en un escenario al que pocos músicos chilenos actuales se han atrevido a apostar: Los Bunkers, Manuel García, Nano Stern, Myriam Hernández y Los Vásquez ya han estado ahí. Mon Laferte también programó un concierto para fines de este año, cuyas entradas ya están agotadas.

Paralelamente, Gepe prepara el sucesor de Ciencia exacta, un disco donde interpretará canciones popularizadas por folcloristas y recopiladores como Margot Loyola, Gabriela Pizarro, Héctor Pavez, Rolando Alarcón y el conjunto Cuncumén.

“No es que me vaya a vestir de huaso o chilenero; sólo quiero ser un observador y un aprendiz. Descubrir cosas como que el tango y el bolero también tienen mucha presencia en el folclor. Será otra prueba, otro ejercicio, porque ninguno de mis discos me lo he tomado como algo definitivo”, dijo al diario La Tercera.

Las entradas para el concierto en el Movistar Arena estarán disponibles desde el próximo 22 de noviembre en el sistema Puntoticket.