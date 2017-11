Malucha Pinto: Chile es un país que tiene terror a emocionarse

En junio de este año AracatacaTeatro, compañía dirigida por la actriz Malucha Pinto, estrenó en el Teatro Camino la obra Mi abuelo Horacio. Sin embargo, a partir de este jueves y hasta el 26 de noviembre la pieza volverá a la cartelera nacional. Esta vez, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

Este proyecto surgió luego de que la agrupación realizara una serie de entrevistas a familiares de detenidos desaparecidos chilenos. En medio de este trabajo, se toparon con la historia de Horacio Cepeda, ex Director del Instituto Chileno -Alemán de Cultura (R.D.A.) y militante del Partido Comunista que fue visto por última vez el año 1976.

Según Malucha Pinto, quien además es autora del montaje, la historia de Horacio los conmovió ya que él era un artista autodidacta que tenía un estrecho vínculo con su familia: “Él era hijo de la pampa, venía de esa raíz del norte. Ahí él tomó contacto con todo lo que era el movimiento social del salitre. Luego, él fue un tipo extraordinariamente creativo. No era un artista, pero sí es un hombre que abrazaba la fotografía. Por otro lado, era un tipo que pintaba murales dentro y fuera de su casa, inspiraba además a su familia porque tenía todo un interés por las excursiones, por la fauna y la flora del país. Llevaba a sus hijos a la Quebrada de Macul, al Cerro Chena a ver las estrellas. Entonces, nos pareció un personaje muy atractivo en realidad”, comentó la actriz al programa Semáforo de Radio Universidad de Chile.

El texto del montaje fue construido a partir del relato que los mismos familiares hicieron del militante comunista. En este punto, los antecedentes aportados por los nietos Cepeda fueron claves. Esto, pese a que ellos nunca conocieron a su abuelo.

En este sentido, Malucha Pinto sostuvo que esto tiene que ver con que los hijos de Cepeda mantuvieron el recuerdo de su padre: “En todo este viaje que hemos hecho como compañía, me llamó mucho la atención que hay familias que no han hablado de la gente que desapareció, como cuidando a los que vienen de este horror. Es curioso porque a veces nietos de esos detenidos desaparecidos no se han enterado de lo que pasó en Chile. Sin embargo, esta familia sí. Es una familia que se ha preocupado de traspasar las fotos, de traspasar los relatos, de no esconder lo que ocurrió, entonces estos nietos sabían de su abuelo y para ellos era un ser inspirador”, señaló la actriz.

Previo a la presentación en junio, el texto fue expuesto en distintos colegios. Entonces, la compañía desarrolló una metodología que les permitió acercar esta historia a niños y adolescentes. El resultado para el equipo teatral fue sorprendente, ya que niños de seis años comenzaron a opinar respecto del suceso relatado en la obra.

Frente a ello, la actriz manifestó que “hoy tenemos terror a emocionarnos. Este es un país que tiene terror a sentir, porque si nos abrimos a sentir va a quedar una tremenda erupción ya que hay muchas cosas contenidas: rabias, penas, tristezas, vínculos con uno mismo. Entonces, esta es una obra muy emotiva y los chicos se emocionaban mucho cuando la presentábamos”.

La obra cuenta con un elenco compuesto por Carolina Carrasco y Pablo Fuentes. Además, luego de cada función la compañía contempla una conversación entre los asistentes. El objetivo, según comenta Malucha Pinto, es “hablar de nuestro país, soñar un futuro y conectarnos con lo que ha pasado”.