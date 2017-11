Justicia declara culpable a Giuseppe Briganti por los homicidios de Exequiel Borvarán y Diego Guzmán

El Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso declaró culpable por el doble homicidio de los estudiantes universitarios Exequiel Borvarán y Diego Guzmán, el pasado 14 de mayo de 2015 durante una protesta estudiantil en la ciudad puerto, a quienes disparó en las afueras de su casa.

La sentencia fue adoptada de manera unánime por el tribunal, sin embargo fue absuelto de los cargos de microtráfico de drogas y porte ilegal de armas. En el primer caso porque se comprobó que el disparo fue realizado desde el interior de su casa, y en el segundo porque la pistola pertenecía al padre de Briganti.

El condenado hizo uso de la palabra durante la audiencia, y por primera vez les pidió disculpas a los familiares de los dos jóvenes, y reiteró que su intención no fue causarles la muerte, disculpas que la madre de Exequiel Borvarán, Olga Salinas, aceptó aunque se mostró en desacuerdo con el fallo absolutorio por el eventual porte ilegal de armas.

“Sí, la acepto, aunque sea irónico decirlo, su padre no aceptó las disculpas por un supuesto rayado de 30 centímetros. Yo por la muerte de mi hijo acepto las disculpas de Giuseppe Briganti. Es una etapa que había que sortear, no quedo del todo conforme, me parece una mala señal política, una mala señal hacia el país el tema del porte y tenencia ilegal de armas, que queda absuelto”.

Por su parte, la defensa de Briganti recurrirá al Tribunal Constitucional para revisar un artículo de la Ley de Control de Armas que fuera aplicada en el juicio, razón por la cual el Tribunal Oral de Valparaíso deberá esperar el fallo del TC para determinar la pena a la que se condenará a Briganti, tal como lo explicó la fiscal Mónica Arancibia.

“El Tribunal Constitucional, lo que está pendiente es que diga si se aplican algunas normas de la Ley de Control de Armas, en especial una norma que establece un rango de pena distinto para un delito cometido con arma de fuego, independiente que ya no se condenó por el porte o tenencia de arma de fuego. Entonces hay que esperar ese fallo, y una vez que el Tribunal diga si se aplica o no esa norma, se va a discutir la pena exacta para el delito”.

La lectura del fallo íntegro estaba programada para el próximo 28 de noviembre, sin embargo ahora se deberá esperar a la decisión que tome el TC respecto de la petición realizada por la defensa de Giuseppe Briganti, por lo cual se proyecta que la sentencia sea dada a conocer recién en enero próximo.