Hugo Gutiérrez: “Tengo la convicción que lo de Rossi es un mega tongo”

“Tengo la más absoluta convicción de que esto es un invento de Fulvio Rossi”, afirmó el diputado comunista, Hugo Gutiérrez, esto a partir del supuesto ataque que recibió el senador ex socialista y que motivó que fuese trasladado a un centro asistencial.

Pese a que fue dado de alta por la levedad de sus heridas, Rossi decidió internarse nuevamente en una clínica privada de la ciudad de Iquique, hecho que fue calificado de extraño incluso por el fiscal a cargo de la investigación, Gonzalo Guerrero.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Gutiérrez afirmó que “es necesario dimensionar de lo que estamos hablando, dos ciudadanos de nacionalidad extranjera atacaron a un senador de la República en ejercicio, supuestamente porque él está en contra del ingreso de delincuentes al país”.

En esa línea Gutiérrez asegura que no cree en esa versión y acusó que todo esto es un show comunicacional. “Cuál fue la noticia, ‘apuñalado senador’ y no tenía ni un rasguño, ni siquiera le pusieron un parche curita de Bob Esponja en la herida. Después dice que recibió un fuerte golpe en la cabeza y el scanner no arrojó nada y le dieron el alta, porque no tenía nada. Por eso la sorpresa del fiscal cuando ve que se va en camilla a internarse en una clínica. También dicen que fue trasladado al hospital y se fue caminando. Todo esto es un mega tongo”, remató.

El parlamentario comunista recalcó que “tengo la más absoluta convicción que esto es un invento de Paula Afani (asesora de Rossi)” y detalló que “hay dos versiones comunicaciones que entregó el senador, la primera que el ataque fue en la puerta de comando y después sale otra versión que dice que fue al interior del recinto”.

Sobre esto el diputado Gutiérrez recalcó que no existe ninguna prueba que avale lo dicho por el senador Rossi, “conversé con el encargado de las cámaras del sector y desde las seis de la mañana, hasta la hora en que se realiza el supuesto ataque, no hay ningún movimiento sospechoso, no hay nada, la policía nunca va a poder detener a estas personas porque no existen”.

El diputado agregó que “Acá en Iquique se mofan ya del ‘Cóndor Rossi‘, así le han puesto acá y tal como el show del accidente en Colchane fue un gran engaño, aparentemente esto también lo es”.

Gutiérrez se refirió además a la campaña en contra de los inmigrantes que ha impulsado el senador Fulvio Rossi, en ese sentido, el parlamentario reconoce que en la zona “existe una cierta odiosidad hacia los extranjeros que han ido llegando, por miedo a perder los empleos o por el acceso que tienen a los servicios sociales, lo que es un gran logro del modelo en el cuál vivimos, donde se pone a pelear a los pobres con los pobres”.

Al respecto Gutiérrez recalcó que “no es una amenaza la migración, pero él genera un discurso odioso, genera más odio en contra de los migrantes. Ese discurso es un discurso fascista y eso es lo que él instala”.

Finalmente el parlamentario señaló que está evaluando las acciones legales que va a emprender para “desbaratar este tongo”.