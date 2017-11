El Banch vuelve al País de las Maravillas junto a Alicia

Bajo el título de “Mujeres Protagonistas”, el último ciclo de la temporada 2017 del Ballet Nacional Chileno (Banch) trae de regreso la obra Alicia, del coreógrafo y director de la compañía, Mathieu Guilhaumon, en lo que se presenta como una invitación a redescubrir, a través de la danza, un clásico de la literatura para todo público.

La conocida historia de Lewis Carroll, en la que una niña traspasa un espejo y llega a un mundo donde se entrelazan lo fantástico y lo maravilloso, será presentada nuevamente por la compañía en cinco funciones que tendrán lugar en Teatro Universidad de Chile, a partir del sábado 25 de noviembre y hasta el domingo 3 de diciembre (sábados y domingos a las 17 horas; viernes a las 20 horas).

“Siempre es un desafío llevar a la danza un cuento, porque hay un imaginario en torno a la obra. Además, esta historia en particular es bastante compleja. Ella hace todo un viaje que no sólo la lleva a descubrir todos esos personajes locos, sino también a conocerse a sí misma, por lo que tiene que ver igualmente con la búsqueda de la propia identidad. Con todos esos elementos, me pareció que Alicia era un personaje muy atractivo para trabajarlo desde la mirada de la danza”, explica Mathieu Guilhaumon respecto de la génesis de su obra.

Creada en 2014, en lo que fue el primer año del coreógrafo como director artístico de la principal compañía de danza contemporánea del país, la obra vuelve a la cartelera luego de tres años de su estreno.

“Es primera vez que repongo una creación mía”, dice Guilhaumon, agregando que si bien la obra sigue siendo la misma, se han considerado algunas modificaciones pensando en el público más joven. “Cortamos algunas partes y dejamos la duración en una hora (a diferencia de la hora y 20 minutos que tenía la anterior). Creo que eso va a permitir una mayor atención, sobre todo de los niños que asistan al teatro. Junto con ello, rediseñamos las luces y le dimos más brillo, más colores”, especifica.

Las entradas para Alicia están a la venta en la boletería del Teatro Universidad de Chile (Metro Baquedano) y en el sistema Daleticket, con un valor de $8.000 (general) y descuentos de hasta 40 por ciento para estudiantes, adultos mayores y funcionarios de la Universidad de Chile, además de otras rebajas por convenio.

Fotos: Patricio Melo / CEAC.