Cámara de diputados inicia este martes votación en general del presupuesto de la nación

Este martes, la Cámara de Diputados comenzará a discutir en general del proyecto de presupuesto para el año 2018, donde la sala conocerá los informes de las 29 partidas presupuestarias que se emitieron a nivel de Subcomisiones y de la Comisión Mixta que se encarga de esta materia.

Para cumplir este objetivo, los parlamentarios destinaran cuatro horas que se distribuirán proporcionalmente entre las distintas bancadas parlamentarias. En tanto, la presentación de indicaciones o la solicitud para dividir artículos o partidas se admitirá hasta las 15:30 horas.

Luego de las cuatro horas que se contemplan para la discusión, los legisladores comenzarán a votar en general el proyecto. De acuerdo a lo acordado, los artículos y partidas que no hayan sido objeto de indicaciones y no contemplen solicitud de votación por separado, serán aprobados en particular.

José Miguel Ortiz, diputado demócrata cristiano y presidente de la comisión de Hacienda, señaló que al menos los diputados de la Nueva Mayoría fueron consultados respecto del contenido de la iniciativa.

“Al final ingresó un proyecto con un crecimiento del 3,9 por ciento y el aumento más importante se encuentra en educación, salud, obras públicas y vivienda, es decir, se concentra en los ministerios que harán inversiones en las personas, en las provincias, comunas y regiones”, afirmó.

Específicamente sobre educación, el parlamentario explicó que esperan aprobar un aumento del presupuesto que permita extender la gratuidad hasta el sexto decil.

“Algunos hablan con escándalo, pero sexto decil significa que una familia con ingresos entre 620 mil y 820 mil pesos tendrá derecho a gratuidad. Actualmente hay 250 mil beneficiados en el país, en mi región (Bío Bío) hay un poco más de 40 mil. Con la inclusión del sexto decil, a partir del primero de enero de 2018, esto aumentará aproximadamente a 340 mil, en mi región a 55 mil”, indicó.

En tanto, ente miércoles se celebrará una sesión ordinaria de diez de la mañana a una de la tarde, para iniciar la discusión en particular del presupuesto, la cual continuará durante la tarde hasta aproximadamente las 22 horas.

Si el proyecto no logra ser aprobado durante dicha jornada, se calendarizará una nueva sesión el jueves 23 hasta total despacho. La iniciativa contiene disposiciones de quorum calificado y el plazo final para su despacho vence el miércoles 29 de noviembre.