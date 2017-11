Comunero mapuche imputado en “caso iglesias” sufre descompensación

Luego de que tres de los cuatro imputados en el denominado “caso iglesias” decidieran retomar su huelga de hambre, este lunes uno de ellos, Ariel Trangol Galindo sufrió una descompensación en la audiencia de preparación del juicio oral, por lo que debió ser trasladado a la enfermería de la cárcel de Temuco.

Cabe recordar que Ariel Trangol, junto a sus hermanos Benito y Pablo Trangol decidieron retomar la medida de presión en rechazo al actuar de algunos jueces y para solicitar que se revisen las medidas cautelares y que se decrete arresto domiciliario.

El abogado defensor del comunero mapuche aseguró que ingresará una apelación ante la Corte para revocar la decisión del Juzgado de Garantía, quien rechazó modificar la medida cautelar.

En tanto el vocero de los detenidos, Robinson Trangol, expresó su preocupación por el estado de salud de Ariel

“Hoy mi hermano Ariel en la audiencia tuvo una tremenda recaída y se desmayó producto de las bajas defensas, está muy deteriorado en su salud. No sé cómo se encontrará mi hermano, aún no lo he visto porque fue trasladado nuevamente a la cárcel a control. Él se desmayó frente a todos y sigue luchando por la libertad hasta las últimas consecuencias porque no hay nada que involucre al peñi”, señaló.