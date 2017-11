Ediciones Radio U. de Chile presenta libro sobre la melancolía en el cine chileno

La investigación, realizada por la periodista Antonella Estévez, indaga en cuatro películas chilenas: "Lucía" (2010) de Niles Atallah, "El futuro" (2013) de Alicia Scherson, "Sentados frente al fuego" (2011) de Alejandro Fernández Almendra y "Las cosas como son" (2012) de Fernando Lavanderos. "Es un libro que tiene el cine como objeto, pero no es un libro ni para cineastas ni para especialistas en cine, sino que es para todos quienes quieran reflexionar sobre nuestro estado epocal", explica la autora.

Este martes, Ediciones Radio Universidad de Chile presentará el libro Una gramática de la melancolía cinematográfica de la periodista y directora del Festival de Cine de Mujeres de Santiago (FEMCINE), Antonella Estévez.

En el texto, la investigadora analiza cuatro películas chilenas: Lucía (2010) de Niles Atallah, El futuro (2013) de Alicia Scherson, Sentados frente al fuego (2011) de Alejandro Fernández Almendra y Las cosas como son (2012) de Fernando Lavanderos.

Para ello, utiliza el concepto de “melancolía”, término que se asocia “al manejo de los tiempos, la objetualidad de las películas y ciertos silencios”.

“Aquí lo que me parece rescatable es decir que las películas generan una complicidad y ahí es donde aparece la melancolía”, comenta Antonella Estévez.

El libro está compuesto por cinco capítulos que transitan por aspectos como la melancolía en las películas chilenas, el psicoanálisis y las estrategias estéticas para la representación melancólica.

En este sentido, señala que este libro corresponde a una investigación que da cuenta de distintos aspectos de una generación: “Estamos cruzados por las cosas que no se dijeron, por el sobre exitismo, las deudas. Está presente la idea de que corremos como hámster y no logramos nunca llegar a una meta y eso es interesante de ver. Por ello, de alguna manera, este es un libro que tiene el cine como objeto, pero no es un libro ni para cineastas ni para especialistas en cine, sino que es para todos quienes quieran reflexionar sobre nuestro estado epocal”, añade Antonella Estévez, quien además es editora general de la Encicopledia del Cine Chileno Cinechile.cl.

El libro será comentado por Marcelo Morales, director de CineChile.cl, y Sergio Rojas, profesor e investigador de la Universidad de Chile.

La presentación se realizará a las 19:00 horas en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile (Miguel Claro #509). La entrada es gratuita. Además, al finalizar la actividad se ofrecerá un vino de honor.