El arribo de la “bancada TV” al Congreso Nacional

Andrés Longton se hizo conocido a nivel público en 2012, cuando ingresó a un reality show sin ninguna otra credencial que ser el hermano de Arturo, un joven que había envejecido a lo largo de los años participando en estos mismos espectáculos. Su eventual éxito en la cita –que reventó los indicadores de rating– se vio truncado en la semifinal del programa, cuando otro participante le dio el ‘hasta la vista’.

Cinco años después, el también abogado e hijo de un histórico dirigente de Renovación Nacional de la Quinta Región salió electo diputado por el Distrito 6°, que comprende, entre otras, a las comunas de Los Andes, Olmué, Villa Alemana y Quillota. Por cierto, no fue el único triunfador en ese sector relacionado a la televisión. Carolina Marzán, la querida ‘Paolita’ de Los Venegas, se hizo de un espacio luego de correr por un cupo del PPD.

Así se compone la bancada de ‘los nuevos de siempre’ en la Cámara de Diputados. Más allá de indagar en las participaciones de cada uno en política contingente, salta a la vista una estrategia de posicionamiento por parte de los partidos. Un ejemplo que habla por sí solo es el de Miguel Crispi, militante de Revolución Democrática (RD), que fue arrastrado en el Distrito 12° por Pamela Jiles, la periodista de farándula y política –hasta hace poco participante del estelar Primera Plano– que a todas luces contaba con mayor popularidad que el reciente ganador.

Por estas dos mismas colectividades aparecieron en el escenario, primero, Maite Orsini (RD), abogada de la Universidad Finis Terrae y ex integrante de programas juveniles, y segundo, Florcita Motuda (PH), de gran visibilidad en el mundo de la música por canciones como ‘Pobrecito mortal’ y su trabajo durante la propaganda del plebiscito de 1988 que sacó a Pinochet del palacio presidencial.

En este listado de famosos destaca además Marisela Santibáñez, actriz, ex concursante de programas de reality y militante del Partido Progresista, que finalmente alcanzó un lugar en la Cámara Baja.

El revivir de Alinco

Detrás de los rostros vienen las otras personalidades que le agregan sabor a las próximas discusiones que se llevarán a cabo en el Congreso. Todo un capítulo de interpretación se puede hacer con Eduardo Durán, el ingeniero civil y miembro de la Iglesia Evangélica que se hizo famoso en el Te Deum de este año, luego de criticar la ley de aborto y de matrimonio igualitario frente a la Presidenta, hecho que fue condenado incluso por miembros de la misma religión. Es el primer congresista evangélico.

Consultado por este medio respecto de si es que usará a Dios como insumo a la hora de legislar –algo que hacen de manera disimulada gran parte de Chile Vamos–, el recién elegido contestó lo siguiente:

“Yo soy profesional, tengo mis estudios de posgrado. Todo el insumo que me permita fundamentar mi posición dentro de la tribuna que me da la Cámara las voy a utilizar para mejorar la calidad de vida de las personas de mi distrito y del país”.

Y el triunfo de René Alinco ya consagra a estas elecciones como un hecho inédito. El ex y futuro diputado fue condenado por conducir en estado de ebriedad en 2011. Ahora concurrió como independiente pero por un cupo de su antiguo partido: el PPD. Salió electo, y cuestionado a partir de sus antecedentes, declara que él se describe a sí mismo por medio de una frase que habría sido ideada por sus adherentes.

“Como decía un eslogan que yo tenía, y así me decía la gente, ‘Alinco puede meter las patas, pero no las manos’. Eso me dio estatura moral, aunque parezca irónico, porque soy un tipo honrado. Lamentablemente en la política hoy en día hay muchos personajes corruptos, y eso es antónimo de honrado. No nos olvidemos del movimiento social hace unos años, donde nada se logró para Aysén. Simplemente fuimos traicionados por algunos personajes”, dice, en clara alusión a Iván Fuentes, el ex congresista que se cambió de distrito pero no resultó electo, quien por lo demás recibió aportes irregulares por parte de pesqueras para su campaña parlamentaria.