Raymonda, en versión de Luis Ortigoza, se estrena en el Municipal de Santiago

El ex primer bailarín estrella del Ballet de Santiago presenta una nueva versión de la obra de Marius Petipa, con música de Aleksandr Glazunov. Habrá cuatro funciones, desde el próximo sábado 25.

Luis Ortigoza, el ex Primer Bailarín Estrella del Ballet de Santiago, volverá a partir de este fin de semana al escenario del Municipal de Santiago, pero lo hará desde otra función: el sábado 25 se estrena su versión de Raymonda, una obra en dos actos ambientada en la Edad Media y en la época de las Cruzadas.

El montaje cuenta la historia de Raymonda y Jean de Brienne, quienes se separan cuando el segundo parte junto al rey Andrés II de Hungría. Mientras lo espera, la protagonista tiene un sueño que se hace realidad, cuando a su castillo llega el caballero sarraceno Abderakhman, ofreciendo riquezas a cambio de su amor. Raymonda se niega y el visitante no cede, por lo que el rey decide dirimir el conflicto con un enfrentamiento entre ambos pretendientes.

Raymonda es un ballet en dos actos con música de Aleksandr Glazunov y fue estrenado originalmente el 7 de enero de 1898 en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo, con coreografía de Marius Petipa y libreto de éste mismo junto a Lydia Pashkova.

Según Luis Ortigoza, su versión mantiene “obviamente el argumento, la trama, los personajes principales y la forma en que está construido el ballet en escenas. Hay mucha coreografía mía sobre lo de Petipa, respetando la presencia del cuerpo de baile, diagonales y círculos. He respetado ese tipo de cosas, pero las he actualizado y he agilizado bastante el ballet original”.

La escenografía y el vestuario, en tanto, son del diseñador chileno Pablo Núñez, quien explica que ha seguido la estética del estilo decorativo gótico: “Todo es dorado, es una jaulita de oro gótica”, dice.

En el rol de Raymonda estarán Romina Contreras y Katherine Rodríguez; en el de Jean de Brienne, Emmanuel Vázquez y Lucas Alarcón; y como Abderakhman participarán Rodrigo Guzmán, José Manuel Ghiso y Carlos Aracena. Todos ellos estarán acompañados por los bailarines del Ballet de Santiago. Jaime Pinto también tendrá una participación.

Raymonda se presenta el sábado 25, lunes 27, martes 28 y miércoles 29, siempre a las 20 horas, en el Municipal de Santiago. Las entradas tienen valores entre tres y 47 mil pesos y se encuentran disponibles en Municipal de Santiago.