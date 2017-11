Francisco Huenchumilla: “A la DC le falta tener un relato, una identidad”

El electo senador por la región de la Araucanía abordó el catastrófico resultado de la Democracia Cristiana en las pasadas elecciones y señaló que su partido necesita generar un debate donde se establezca cuál es la identidad de la falange en el siglo XXI. “Hay militantes que están conformes con el actual sistema económico y no ven que hay alternativas al neoliberalismo”, señaló.

P. López y C. Medrano |Martes 21 de noviembre 2017 11:00 hrs.

“La gente no tiene claro qué significa hoy ser un demócrata cristiano”, aseguró el ex intendente de La Araucanía y recientemente electo senador por dicha región, Francisco Huenchumilla, respecto de los magros resultados cosechados por la DC en las pasadas elecciones.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Huenchumilla afirmó que “la DC tiene que vivir un proceso de introspección y evaluación para determinar las responsabilidades y entender por qué un partido con tanta historia hoy se encuentra en la parte baja de la curva”.

En esa línea el ex intendente recalcó en que es necesario definir la identidad y el relato de la DC en el siglo XXI.

¿Cuál es el balance respecto de la votación de la Democracia Cristiana en las elecciones?

El balance es negativo, fue una derrota completa y cuando eso sucede, no solo en política, sino que en la vida, uno tiene que ser humilde para reconocer, hacer una evaluación y determinar responsabilidades. Yo creo que la DC tiene que vivir ese proceso de introspección. Con toda la historia que tiene, haber sido el partido más grande y que ahora vive la parte baja de la curva, esas preguntas son las que hay que hacer.

Si usted se hiciera esa pregunta, respecto de por qué la DC ha perdido millones de votos ¿cuál sería su respuesta?

El partido supo leer los signos de la historia en la segunda mitad del siglo XX con Frei Montalva, cuando había en el mundo una profunda revolución. Hoy, con una economía de otro tipo, un mundo globalizado, a la DC le ha faltado tener su relato y su identidad, porque la gente se pregunta ¿qué es ser DC hoy?, eso la gente no lo tiene claro, y con Carolina (Goic) a la cabeza, eso se respondió con un movimiento táctico que fue competir solos y supuestamente con eso tendríamos identidad, pero nunca se dijo en qué consistía esa identidad, más allá de lugares comunes. Aquí se hacen lecturas en clave personal, se dice que Carolina trabajó y claro que trabajó, quizás algunos no la apoyaron, pero ese no es el problema, el problema es el discurso, el relato, las propuestas y eso le falta a la DC.

Para que haya un relato tiene que haber consensos mínimos. Pero desde hace muchos años la DC viene administrando contradicción internas importantes, ¿Cuánto ha influido la situación interna del partido en el resultado del domingo?

Yo tiendo a compartir ese diagnóstico, pero haría una distinción, la DC es un partido de inspiración cristiana, pero, ¿qué significa el cristianismo en el siglo XXI? Yo creo que puede haber un partido de inspiración cristiana, el cristianismo está vigente, sino mire el efecto que ha provocado la visita del Papa a Chile, pero el cristianismo es la ética de la política, no es la política misma, y en la política misma tenemos que definirnos respecto, por ejemplo, del modelo económico que tenemos en Chile y ahí se producen desacuerdos, porque hay gente en la DC que está de acuerdo con este modelo, pero tampoco ven que hay muchos tipos de capitalismo, acá en Chile tenemos el modelo más brutal de capitalismo y cuando se adoptan posturas antineoliberales, mucha gente ignorante cree que no queremos el capitalismo, pero basta mirar el modelo alemán, el modelo escandinavo para encontrar una alternativa, pero esa discusión no se ha hecho en la DC.

¿Usted considera que la militancia demócrata cristiana sería incompatible con la ideología neoliberal?

Por supuesto, lo he sostenido por escrito, pero hay gente que cree que al hablar del modelo neoliberal estoy en contra de la macroeconomía, de la estabilidad y nada que ver con eso, tiene que ver con que el neoliberalismo busca reducir el Estado, convierte todo en mercancía y eso deriva en el más brutal individualismo, pero eso no tiene que ver con que uno no sea responsable de las políticas fiscales.

En ese caso, ¿no sería mejor que la situación decantara y que surgiera una separación de aguas al interior del partido?

No, porque creo que el debate de las ideas es lo que produce los cambios. El libre debate de las ideas es fundamental en un sistema democrático y ese libre debate no se ha hecho en la DC, hay una falta de comprensión, de lectura, en muchos y en otros quizá podrá ser acomodación del sistema, porque cuando estas sentado en un directorio la comodidad te lleva a olvidarte de las ideas, entonces creo que nos hace falta ese debate.

Han circulado versiones de gente que no se manifiesta entusiasta en votar por Alejandro Guillier y que incluso llamarían a votar en contra.

Yo entiendo que la DC anunció que va a apoyar a Alejandro Guillier y esa es la línea y en consecuencia vamos a trabajar para eso. Ahora, en ese escenario estaríamos en una situación diferente, si van a estar en contra de lo que acordó el partido eso generaría un hecho político que tendría que conversarse en su momento y saber qué pretenden porque la DC adoptó a apoyar a Gulllier, pero si no están de acuerdo que expliquen sus razones y lo conversaremos

La victoria suya, de Yasna Provoste y de Ximena Rincón, comparado con las derrotas de figuras como Andrés Zaldívar e Ignacio Walker, ¿es fruto de la casualidad o amerita una lectura política?

Amerita una lectura política porque evidentemente Ignacio y Andrés son muy buenos senadores, con mucha preparación, pero ellos tienen una visión más moderada de las cosas y la Ximena, la Yasna y yo tenemos una visión más progresista y esa lectura fue bien recibida, esa es una lectura política que se puede hacer.